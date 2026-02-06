IVM 60/30 M Z22
Aspirateur industriel IVM 60/30 M Z22 certifié 2014/34/EU pour zone ATEX Z22 et disposant d'un compresseur à canal latéral. Avec filtre étoile en PTFE pour poussières de classe M.
Spécialement conçu pour l'élimination de poussières fines explosives et dangereuses pour la santé : notre aspirateur industriel IVM 60/30 M Z22 dispose d'un compresseur à canal latéral durable et d'un moteur triphasé pour une utilisation industrielle prolongée, et ce 24h/24 si nécessaire. Cet appareil robuste offrant un boîtier châssis en acier ainsi qu'un préséparateur et une cuve en acier inoxydable résistant aux acides, dispose d'un grand filtre étoile en PTFE de classe M et satisfait également aux exigences requises pour une utilisation en zone ATEX Z22 (certification selon 2014/34/EU). Les grandes roues garantissent une mobilité maximale, tandis que le décolmatage manuel du filtre avec transmission mécanique prolonge la durée de vie du filtre et offre ainsi une maintenance réduite.
Caractéristiques et avantages
Certifié pour la zone ATEX 22Aspirateur industriel antidéflagrant pour une aspiration sécurisée en zone ATEX 22.
Poussières de classe MAppareil certifié dans son ensemble selon la norme DIN EN 60335-2-69 pour les poussières de classe M.
Un compresseur à canal latéral très robusteAvec 3 kW de puissance absorbée et un démarrage progressif pour l'aspiration de grandes quantités de poussières et de matières solides. Pour une puissance d'aspiration importante et une durée de vie minimale de 20 000 heures.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|3
|Voltage (V)
|400
|Fréquence (Hz)
|50
|Débit d'air (l/s/m³/h)
|68 / 244,8
|Dépression (mbar/kPa)
|286 / 28,6
|Capacité de la cuve (l)
|60
|Puissance nominale à l'entrée (kW)
|3
|Type d'aspiration
|Électrique
|Diamètre nominal de raccordement
|DN 70
|Diamètre nominal des accessoires
|DN 50
|Niveau sonore (dB (A))
|79
|Classe de poussière du filtre principal
|M
|Surface filtrante – Filtre principal (m²)
|2
|Poids sans accessoires (kg)
|102
|Poids avec emballage (kg)
|102,8
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|1040 x 680 x 1840
Équipement
- Accessoires en standard: non