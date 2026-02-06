Spécialement conçu pour l'élimination de poussières fines explosives et dangereuses pour la santé : notre aspirateur industriel IVM 60/30 M Z22 dispose d'un compresseur à canal latéral durable et d'un moteur triphasé pour une utilisation industrielle prolongée, et ce 24h/24 si nécessaire. Cet appareil robuste offrant un boîtier châssis en acier ainsi qu'un préséparateur et une cuve en acier inoxydable résistant aux acides, dispose d'un grand filtre étoile en PTFE de classe M et satisfait également aux exigences requises pour une utilisation en zone ATEX Z22 (certification selon 2014/34/EU). Les grandes roues garantissent une mobilité maximale, tandis que le décolmatage manuel du filtre avec transmission mécanique prolonge la durée de vie du filtre et offre ainsi une maintenance réduite.