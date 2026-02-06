Pour une aspiration sûre de très grandes quantités de poussières dangereuses, certifié pour la classe de poussière M et pour une utilisation en zone Ex 22 : l'aspirateur industriel Ex de la gamme Super IVS 100/55 M Z22 avec compresseur à canal latéral de 5,5 kW. Cet appareil antidéflagrant à haute efficacité (IE2) convient aux applications en continu, en mode stationnaire comme mobile, et peut même être branché sur une prise industrielle standard 16 A grâce au système de démarrage progressif intégré. Le système de vibration horizontale garantit en permanence un nettoyage optimal du grand filtre étoile certifié pour la classe de poussière M. Son mécanisme assure une transmission ciblée, pour un nettoyage du filtre d'une qualité homogène, indépendante de la force exercée par l'utilisateur. En outre, le mécanisme de vidange du réservoir en acier inoxydable de 100 litres contribue à la facilité d'utilisation de cet appareil. De nombreux systèmes de rangement sécurisé des accessoires complètent cette solution élaborée.