IVS 100/55 M Z22
L'aspirateur industriel antidéflagrant IVS 100/55 M Z22 de la gamme Super est équipé d'un puissant compresseur à canal latéral de 5,5 kW pour une aspiration sûre de grandes quantités de poussières, même explosives, de classe M.
Pour une aspiration sûre de très grandes quantités de poussières dangereuses, certifié pour la classe de poussière M et pour une utilisation en zone Ex 22 : l'aspirateur industriel Ex de la gamme Super IVS 100/55 M Z22 avec compresseur à canal latéral de 5,5 kW. Cet appareil antidéflagrant à haute efficacité (IE2) convient aux applications en continu, en mode stationnaire comme mobile, et peut même être branché sur une prise industrielle standard 16 A grâce au système de démarrage progressif intégré. Le système de vibration horizontale garantit en permanence un nettoyage optimal du grand filtre étoile certifié pour la classe de poussière M. Son mécanisme assure une transmission ciblée, pour un nettoyage du filtre d'une qualité homogène, indépendante de la force exercée par l'utilisateur. En outre, le mécanisme de vidange du réservoir en acier inoxydable de 100 litres contribue à la facilité d'utilisation de cet appareil. De nombreux systèmes de rangement sécurisé des accessoires complètent cette solution élaborée.
Caractéristiques et avantages
Certifié pour la zone ATEX 22Aspirateur industriel antidéflagrant pour une aspiration sécurisée en zone ATEX 22.
Poussières de classe MAppareil certifié dans son ensemble selon la norme DIN EN 60335-2-69 pour les poussières de classe M.
Un compresseur à canal latéral très robustePour une puissance d'aspiration importante et une durée de vie minimale de 20 000 heures.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|3
|Voltage (V)
|400
|Fréquence (Hz)
|50
|Débit d'air (l/s/m³/h)
|138 / 500
|Dépression (mbar/kPa)
|240 / 24
|Capacité de la cuve (l)
|100
|Matériau de la cuve
|Acier inoxydable
|Puissance nominale à l'entrée (kW)
|5,5
|Type d'aspiration
|Électrique
|Diamètre nominal de raccordement
|DN 70
|Diamètre nominal des accessoires
|DN 70 DN 50
|Niveau sonore (dB (A))
|77
|Classe de poussière du filtre principal
|M
|Surface filtrante – Filtre principal (m²)
|2,2
|Poids sans accessoires (kg)
|157
|Poids avec emballage (kg)
|157,9
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|1202 x 686 x 1500
Équipement
- Accessoires en standard: non