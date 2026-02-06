IVS 100/55 M Z22

L'aspirateur industriel antidéflagrant IVS 100/55 M Z22 de la gamme Super est équipé d'un puissant compresseur à canal latéral de 5,5 kW pour une aspiration sûre de grandes quantités de poussières, même explosives, de classe M.

Pour une aspiration sûre de très grandes quantités de poussières dangereuses, certifié pour la classe de poussière M et pour une utilisation en zone Ex 22 : l'aspirateur industriel Ex de la gamme Super IVS 100/55 M Z22 avec compresseur à canal latéral de 5,5 kW. Cet appareil antidéflagrant à haute efficacité (IE2) convient aux applications en continu, en mode stationnaire comme mobile, et peut même être branché sur une prise industrielle standard 16 A grâce au système de démarrage progressif intégré. Le système de vibration horizontale garantit en permanence un nettoyage optimal du grand filtre étoile certifié pour la classe de poussière M. Son mécanisme assure une transmission ciblée, pour un nettoyage du filtre d'une qualité homogène, indépendante de la force exercée par l'utilisateur. En outre, le mécanisme de vidange du réservoir en acier inoxydable de 100 litres contribue à la facilité d'utilisation de cet appareil. De nombreux systèmes de rangement sécurisé des accessoires complètent cette solution élaborée.

Caractéristiques et avantages
Aspirateur industriel IVS 100/55 M Z22: Certifié pour la zone ATEX 22
Certifié pour la zone ATEX 22
Aspirateur industriel antidéflagrant pour une aspiration sécurisée en zone ATEX 22.
Aspirateur industriel IVS 100/55 M Z22: Poussières de classe M
Poussières de classe M
Appareil certifié dans son ensemble selon la norme DIN EN 60335-2-69 pour les poussières de classe M.
Aspirateur industriel IVS 100/55 M Z22: Un compresseur à canal latéral très robuste
Un compresseur à canal latéral très robuste
Pour une puissance d'aspiration importante et une durée de vie minimale de 20 000 heures.
Spécifications

Données techniques

Nombre de phases (Ph) 3
Voltage (V) 400
Fréquence (Hz) 50
Débit d'air (l/s/m³/h) 138 / 500
Dépression (mbar/kPa) 240 / 24
Capacité de la cuve (l) 100
Matériau de la cuve Acier inoxydable
Puissance nominale à l'entrée (kW) 5,5
Type d'aspiration Électrique
Diamètre nominal de raccordement DN 70
Diamètre nominal des accessoires DN 70 DN 50
Niveau sonore (dB (A)) 77
Classe de poussière du filtre principal M
Surface filtrante – Filtre principal (m²) 2,2
Poids sans accessoires (kg) 157
Poids avec emballage (kg) 157,9
Dimensions (L × l × H) (mm) 1202 x 686 x 1500

Équipement

  • Accessoires en standard: non
Accessoires