IVS 100/75 M Z22
L'aspirateur industriel IVS 100/75 M Z22 possède la turbine à canal latéral la plus puissante de notre gamme: 7,5 kW. Homologué pour aspirer en zones ATEX 22 et des poussières de classe M.
L'aspirateur industriel IVS 100/75 M Z22 séduit par sa large gamme d'applications, ses normes de sécurité les plus élevées et ses performances exceptionnelles. L'aspirateur, destiné à des applications mobiles et stationnaires, est équipé d'une puissante turbine à canal latéral de 7,5 kW, d'un moteur IE2 avec démarrage assisté progressif pour réduire l'intensité lors du démarrage de l'appareil. Il est adapté à l'aspiration de grandes quantités de poussières fines, dangereuses et explosives, homologué pour une utilisation en zones ATEX 22 et certifié pour aspirer des poussières de classe M. Il dispose d'un filtre étoile de grande taille et peu encombrant certifié M. Le système de décolmatage manuel du filtre à l'horizontal garantit une puissance d'aspiration optimale à tout moment, tandis que la cuve en acier inoxydable de 100 litres avec mécanisme de montée et descente offrent de longues périodes de travail et une vidange simple. Les accessoires peuvent être rangés de différentes façons et sont protégés pendant le transport.
Caractéristiques et avantages
Convient pour la zone 22Correspondant au récent état de l’art, les aspirateurs IVS Ex garantissent une sécurité maximale. Aspiration en toute sécurité des substances nocives telles que les poussières explosives.
Démarrage doux ménageant le secteurGrâce au faible courant de démarrage, une chute de tension au secteur est évitée. Coûts de l’énergie réduits grâce à la réduction des pics de consommation électrique. Faible besoin en protection de l’appareil. (Jusqu’à 5,5 A, un coupe-circuit 16 A est suffisant.)
Mécanisme de dépose convivialLa cuve à déchets peut être retirée simplement et rapidement directement au moyen sa poignée. La poignée pratique de la cuve à déchets sert aussi d’aide de transport jusqu’à la décharge. Les grandes roues industrielles assurent un maximum de mobilité même sur les sols âpres et sous charge lourde.
Nettoyage du filtre à fonctionnement horizontal
- La poignée pour le nettoyage manuel du filtre est située à une hauteur agréable, pour une utilisation confortable.
- Indépendamment de l'effort exercé par l'utilisateur, un entraînement assure des résultats de nettoyage uniforme.
- Longévité accrue du filtre grâce au décolmatage fréquent et à une grande puissance de nettoyage.
Manipulation facile de l'appareil
- Un crochet porte-flexible et les supports pour accessoires assurent que les outils sont toujours à portée de main et bien rangés.
- Crochet support intégré pour un rangement sûr du câble.
Télécommande en option
- Radiocommande sans fil en option pour l'allumage de l'appareil jusqu'à 100 mètres.
- Maniement confortable tout en gagnant du temps.
- Utilisation optimale de la place disponible: L’aspirateur peut être rangé dans des zones non utilisées ou dans des zones de sécurité.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|3
|Voltage (V)
|400
|Fréquence (Hz)
|50
|Débit d'air (l/s/m³/h)
|148 / 536
|Dépression (mbar/kPa)
|290 / 29
|Capacité de la cuve (l)
|100
|Matériau de la cuve
|Acier inoxydable
|Puissance nominale à l'entrée (kW)
|7,5
|Type d'aspiration
|Électrique
|Diamètre nominal de raccordement
|DN 70
|Diamètre nominal des accessoires
|DN 70 DN 50
|Niveau sonore (dB (A))
|73
|Classe de poussière du filtre principal
|M
|Surface filtrante – Filtre principal (m²)
|2,2
|Poids sans accessoires (kg)
|180
|Poids avec emballage (kg)
|180,9
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|1202 x 686 x 1495
Équipement
- Accessoires en standard: non