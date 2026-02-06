L'aspirateur industriel IVS 100/75 M Z22 séduit par sa large gamme d'applications, ses normes de sécurité les plus élevées et ses performances exceptionnelles. L'aspirateur, destiné à des applications mobiles et stationnaires, est équipé d'une puissante turbine à canal latéral de 7,5 kW, d'un moteur IE2 avec démarrage assisté progressif pour réduire l'intensité lors du démarrage de l'appareil. Il est adapté à l'aspiration de grandes quantités de poussières fines, dangereuses et explosives, homologué pour une utilisation en zones ATEX 22 et certifié pour aspirer des poussières de classe M. Il dispose d'un filtre étoile de grande taille et peu encombrant certifié M. Le système de décolmatage manuel du filtre à l'horizontal garantit une puissance d'aspiration optimale à tout moment, tandis que la cuve en acier inoxydable de 100 litres avec mécanisme de montée et descente offrent de longues périodes de travail et une vidange simple. Les accessoires peuvent être rangés de différentes façons et sont protégés pendant le transport.