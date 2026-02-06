IVR-L 100/24-2
IVR-L 100/24-2 – l’aspirateur industriel compact proposant un cuve à déchets de 100 l. Récupération confortable des copeaux et lubrifiants tout en assurant une séparation facile.
L’IVR-L 100/24-2 est un aspirateur industriel compact de Kärcher, modèle Ringler. Cet aspirateur propose une cuve à déchets de 100 l pour la récupération fiable des liquides et grosses matières solides (p. ex. copeaux) qui sont ensuite facilement séparés grâce au panier à copeaux optionnel. Le raccord de flexible disposé sur la tête d’aspiration est particulièrement mobile (rotatif sur 360°) et garantit un maximum de flexibilité sans vrillage. Le niveau de remplissage peut toujours être consulté confortablement sur le flexible de vidange. Des œillets d’accrochage bridés facilitent le transport. Des roulettes d’excellente qualité en matériau ABS assurent une mobilité maximale.
Caractéristiques et avantages
Robustesse, flexibilité et modularité élevéesAppareil et châssis très robustes et dotés de tôles très épaisses. Raccord de flexible pivotant avec raccord coudé orientable à 360°. Disponible en option avec sécurité anti-débordement, panier à copeaux ou support d'accessoires.
Indicateur du niveau de remplissageFlexible transparent pour le contrôle de la quantité de liquide aspirée. Le flexible sert également à la vidange.
Équipé de 2 moteurs de turbine très silencieuxPour une grande puissance d'aspiration et une puissance de nettoyage optimale. Turbines activables séparément pour une puissance d'aspiration individuelle en fonction des besoins. Tête motrice très silencieuse garantissant un rejet homogène de l'air de refroidissement.
Équipé d'un filtre surfacique compact de la classe de poussière L
- Prévient de manière fiable la pénétration de grosses particules dans les turbines d'aspiration.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Voltage (V)
|220 / 240
|Fréquence (Hz)
|50 / 60
|Débit d'air (l/s/m³/h)
|148 / 532
|Dépression (mbar/kPa)
|230 / 23
|Capacité de la cuve (l)
|100
|Matériau de la cuve
|Métal
|Puissance nominale à l'entrée (kW)
|2,4
|Type d'aspiration
|Électrique
|Diamètre nominal de raccordement
|DN 50
|Diamètre nominal des accessoires
|DN 50 DN 40
|Classe de poussière du filtre principal
|L
|Surface filtrante – Filtre principal (m²)
|0,45
|Poids sans accessoires (kg)
|44
|Poids (avec accessoires) (kg)
|44
|Poids avec emballage (kg)
|44,6
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|640 x 620 x 1060
Équipement
- Accessoires en standard: non