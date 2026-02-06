L’IVR-L 100/24-2 est un aspirateur industriel compact de Kärcher, modèle Ringler. Cet aspirateur propose une cuve à déchets de 100 l pour la récupération fiable des liquides et grosses matières solides (p. ex. copeaux) qui sont ensuite facilement séparés grâce au panier à copeaux optionnel. Le raccord de flexible disposé sur la tête d’aspiration est particulièrement mobile (rotatif sur 360°) et garantit un maximum de flexibilité sans vrillage. Le niveau de remplissage peut toujours être consulté confortablement sur le flexible de vidange. Des œillets d’accrochage bridés facilitent le transport. Des roulettes d’excellente qualité en matériau ABS assurent une mobilité maximale.