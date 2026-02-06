IVR-L 100/24-2 Me
L’IVR-L 100/24-2 Me est un aspirateur industriel compact en acier inoxydable. Avec cuve à déchets de 100 l pour aspirer des liquides corrosifs.
L’IVR-L 100/24-2 Me est un aspirateur industriel compact en acier inoxydable, équipé d’une cuve à déchets de 100 l. Il convient pour aspirer les liquides de même que des matières solides telles que les copeaux. Un panier à copeaux optionnel permet de séparer facilement les matières solides des liquides. Réalisé en acier inoxydable haut de gamme, l’IVR-L 100/24-2 Me est un aide polyvalent dans les conditions dures du quotidien industriel. Il permet aussi d’aspirer sans difficulté les fluides corrosifs. Le raccord de flexible disposé sur la tête d’aspiration peut être tourné de 360°. Ainsi, les saletés autour de l’aspirateur sont ramassées sans vrillage. Le niveau peut toujours être consulté confortablement sur le flexible de vidange. Des roulettes d’excellente qualité en matériau ABS assurent une mobilité maximale.
Caractéristiques et avantages
Cuve en acier inoxydable haut de gammeTrès facile à nettoyer. Convient à l'aspiration de matières corrosives. Flexible transparent pour induquer le niveau de remplissage et prévoir la vidange des liquides.
Robustesse, flexibilité et modularité élevéesAppareil et châssis très robustes et dotés de tôles très épaisses. Raccord de flexible pivotant avec raccord coudé orientable à 360°. Disponible en option avec sécurité anti-débordement, panier à copeaux ou support d'accessoires.
Équipé de 2 moteurs de turbine très silencieuxPour une grande puissance d'aspiration et une puissance de nettoyage optimale. Turbines activables séparément pour une puissance d'aspiration individuelle en fonction des besoins. Tête motrice très silencieuse garantissant un rejet homogène de l'air de refroidissement.
Équipé d'un filtre surfacique compact de la classe de poussière L
- Prévient de manière fiable la pénétration de grosses particules dans les turbines d'aspiration.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Voltage (V)
|220 / 240
|Fréquence (Hz)
|50 / 60
|Débit d'air (l/s/m³/h)
|148 / 532
|Dépression (mbar/kPa)
|230 / 23
|Capacité de la cuve (l)
|100
|Matériau de la cuve
|Acier inoxydable
|Puissance nominale à l'entrée (kW)
|2,4
|Type d'aspiration
|Électrique
|Diamètre nominal de raccordement
|DN 50
|Diamètre nominal des accessoires
|DN 50 DN 40
|Classe de poussière du filtre principal
|L
|Surface filtrante – Filtre principal (m²)
|0,45
|Poids sans accessoires (kg)
|41
|Poids (avec accessoires) (kg)
|41
|Poids avec emballage (kg)
|41,8
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|640 x 620 x 1060
Équipement
- Accessoires en standard: non