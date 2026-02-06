L’IVR-L 100/24-2 Me est un aspirateur industriel compact en acier inoxydable, équipé d’une cuve à déchets de 100 l. Il convient pour aspirer les liquides de même que des matières solides telles que les copeaux. Un panier à copeaux optionnel permet de séparer facilement les matières solides des liquides. Réalisé en acier inoxydable haut de gamme, l’IVR-L 100/24-2 Me est un aide polyvalent dans les conditions dures du quotidien industriel. Il permet aussi d’aspirer sans difficulté les fluides corrosifs. Le raccord de flexible disposé sur la tête d’aspiration peut être tourné de 360°. Ainsi, les saletés autour de l’aspirateur sont ramassées sans vrillage. Le niveau peut toujours être consulté confortablement sur le flexible de vidange. Des roulettes d’excellente qualité en matériau ABS assurent une mobilité maximale.