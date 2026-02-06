IVR-L 100/24-2 Tc
L’IVR-L 100/24-2 Tc est la version de base de toutes les versions IVR-L 100 Tc. Il est parfait pour aspirer et séparer les lubrifiants et les copeaux dans l’industrie métallurgique.
Aux dimensions compactes, l’IVR-L 100/24-2 Tc est un aspirateur industriel solide, type Ringler, avec châssis basculant et cuve à déchets de 100 l. Ainsi, cet aspirateur convient très bien pour ramasser de grandes quantités de liquides et/ou matières solides, telles que copeaux (exempts de poussières, si possible). Le panier à copeaux optionnel permet de séparer facilement les matières solides des liquides. Grâce au raccord de flexible orientable sur 360°, disposé sur la tête d’aspiration, la saleté autour de l’aspirateur s’élimine sans vrillage. Le niveau de remplissage actuel peut toujours être consulté confortablement sur le flexible de vidange. Le vidage se fait soit au moyen du flexible de vidange soit via le châssis basculant. L’exécution robuste, les roulettes et le câble d’alimentation résistants aux hydrocarbures assurent une grande durée de vie même dans les conditions industrielles extrêmes. En outre, la structure robuste permet de transporter l’aspirateur au moyen d’un gerbeur.
Caractéristiques et avantages
Châssis basculant ergonomiqueSystème élaboré pour une vidange manuel sécurisée et sans effort physique. Le système de vidange par cuve basculante par rapport au châssis est très ergonomique. Vidange rapide de la cuve
Robustesse, flexibilité et modularité élevéesAppareil et châssis très robustes et dotés de tôles très épaisses. Raccord de flexible pivotant avec raccord coudé orientable à 360°. Disponible en option avec sécurité anti-débordement, panier à copeaux ou support d'accessoires.
Indicateur du niveau de remplissageFlexible transparent pour le contrôle de la quantité de liquide aspirée. Le flexible sert également à la vidange.
Équipé de 2 moteurs de turbine très silencieux
- Pour une grande puissance d'aspiration et une puissance de nettoyage optimale.
- Turbines activables séparément pour une puissance d'aspiration individuelle en fonction des besoins.
- Tête motrice très silencieuse garantissant un rejet homogène de l'air de refroidissement.
Équipé d'un filtre surfacique compact de la classe de poussière L
- Prévient de manière fiable la pénétration de grosses particules dans les turbines d'aspiration.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Voltage (V)
|220 / 240
|Fréquence (Hz)
|50 / 60
|Débit d'air (l/s/m³/h)
|148 / 532
|Dépression (mbar/kPa)
|230 / 23
|Capacité de la cuve (l)
|100
|Matériau de la cuve
|Acier
|Puissance nominale à l'entrée (kW)
|2,4
|Type d'aspiration
|Électrique
|Diamètre nominal de raccordement
|DN 50
|Diamètre nominal des accessoires
|DN 50 DN 40
|Classe de poussière du filtre principal
|L
|Surface filtrante – Filtre principal (m²)
|0,45
|Poids sans accessoires (kg)
|50
|Poids (avec accessoires) (kg)
|50
|Poids avec emballage (kg)
|50,8
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|640 x 620 x 1060
Équipement
- Accessoires en standard: non