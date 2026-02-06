Aspirateur liquides et copeaux à courant alternatif IVR-L 100/24-2 Tc Dp pour l'aspiration de quantités moyennes d'huiles, d'émulsions réfrigérantes ainsi que de copeaux métalliques fins et légers. La solution performante à deux turbines, à faible bruit de fonctionnement, garantit une puissance d'aspiration élevée de l'appareil mobile avec une puissance absorbée de 2,4 kW, le filtre à poches lavable et durable permet un fonctionnement constant et le panier-tamis intégré assure une séparation efficace des matières liquides et solides aspirées. Les liquides aspirés sont évacués de la cuve de 100 litres en détachant simplement le tuyau de vidange tandis qu'un indicateur de niveau empêche un trop-plein. Cette opération s'effectue rapidement et sur une différence de niveau pouvant atteindre 6 mètres au moyen de la pompe pour fût intégrée réglable en continu. Le système de vidage avec châssis basculant permet un vidage sûr par le biais d'un mécanisme pivotant. Le vidage peut aussi se faire au moyen d'un chariot élévateur ou d'une grue.