L’IVR-L 100/24-2 Tc Me Dp (type Ringler) est un aspirateur industriel compact avec châssis basculant. Doté d’une cuve à déchets de 100 l, cet aspirateur haut de gamme permet d’aspirer de grandes quantités de liquides et/ou de matières solides de préférence exemptes de poussières, tels que les copeaux. Disponible en option, un panier à copeaux sert à séparer ces matières solides sans difficulté des liquides. Grâce à son exécution en acier inoxydable, l’IVR-L 100/24-2 Tc Me Dp brille par sa polyvalence d’utilisation. Il permet aussi d’aspirer sans difficulté les fluides corrosifs. Grâce au raccord de flexible rotatif de 360°, disposé sur la tête d’aspiration, la saleté autour de l’aspirateur est aisément ramassée sans vrillage. Le niveau de remplissage actuel peut toujours être consulté sur le flexible de vidange. La pompe vide-fûts autonome permet de recycler les liquides aspirés à un niveau de vidange relevé. L’exécution robuste, les roulettes et le câble d’alimentation résistants aux hydrocarbures assurent une grande durée de vie même dans les conditions industrielles les plus difficiles. En outre, la structure robuste permet de transporter l’aspirateur au moyen d’un gerbeur.