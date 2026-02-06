IVR-L 100/24-2 Tc Me Dp
Équipé d’une cuve à déchets de 100 l et d’une pompe vide-fûts autonome, l’IVR-L 100/24-2 Tc Me Dp est idéal pour aspirer, séparer et recycler les liquides chargés en matières solides tels que les copeaux métalliques.
L’IVR-L 100/24-2 Tc Me Dp (type Ringler) est un aspirateur industriel compact avec châssis basculant. Doté d’une cuve à déchets de 100 l, cet aspirateur haut de gamme permet d’aspirer de grandes quantités de liquides et/ou de matières solides de préférence exemptes de poussières, tels que les copeaux. Disponible en option, un panier à copeaux sert à séparer ces matières solides sans difficulté des liquides. Grâce à son exécution en acier inoxydable, l’IVR-L 100/24-2 Tc Me Dp brille par sa polyvalence d’utilisation. Il permet aussi d’aspirer sans difficulté les fluides corrosifs. Grâce au raccord de flexible rotatif de 360°, disposé sur la tête d’aspiration, la saleté autour de l’aspirateur est aisément ramassée sans vrillage. Le niveau de remplissage actuel peut toujours être consulté sur le flexible de vidange. La pompe vide-fûts autonome permet de recycler les liquides aspirés à un niveau de vidange relevé. L’exécution robuste, les roulettes et le câble d’alimentation résistants aux hydrocarbures assurent une grande durée de vie même dans les conditions industrielles les plus difficiles. En outre, la structure robuste permet de transporter l’aspirateur au moyen d’un gerbeur.
Caractéristiques et avantages
Châssis basculant ergonomiqueSystème élaboré pour une vidange manuel sécurisée et sans effort physique. Le système de vidange par cuve basculante par rapport au châssis est très ergonomique. Vidange rapide de la cuve
Cuve en acier inoxydable haut de gammeTrès facile à nettoyer. Convient à l'aspiration de matières corrosives. Flexible transparent pour induquer le niveau de remplissage et prévoir la vidange des liquides.
Fonction pompe vide-fûtsUne pompe pour fût autonome permet de refouler aisément les matières aspirées, même à une grande hauteur de vidange. Flexible transparent pour le contrôle de la quantité de liquide aspirée.
Robustesse, flexibilité et modularité élevées
- Appareil et châssis très robustes et dotés de tôles très épaisses.
- Raccord de flexible pivotant avec raccord coudé orientable à 360°.
- Disponible en option avec sécurité anti-débordement, panier à copeaux ou support d'accessoires.
Équipé de 2 moteurs de turbine très silencieux
- Pour une grande puissance d'aspiration et une puissance de nettoyage optimale.
- Turbines activables séparément pour une puissance d'aspiration individuelle en fonction des besoins.
- Tête motrice très silencieuse garantissant un rejet homogène de l'air de refroidissement.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Voltage (V)
|220 / 240
|Fréquence (Hz)
|50 / 60
|Débit d'air (l/s/m³/h)
|148 / 532
|Dépression (mbar/kPa)
|230 / 23
|Capacité de la cuve (l)
|100
|Matériau de la cuve
|Acier inoxydable
|Puissance nominale à l'entrée (kW)
|2,4
|Type d'aspiration
|Électrique
|Diamètre nominal de raccordement
|DN 50
|Diamètre nominal des accessoires
|DN 50 DN 40
|Classe de poussière du filtre principal
|L
|Surface filtrante – Filtre principal (m²)
|0,45
|Poids sans accessoires (kg)
|56
|Poids (avec accessoires) (kg)
|56
|Poids avec emballage (kg)
|56,8
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|740 x 620 x 1180
Équipement
- Accessoires en standard: non
- Fonction pompe vide-fûts