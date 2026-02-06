L'IVR-L 100/40 Sc est un aspirateur liquides et copeaux qui dispose d'un volume de cuve de 100 litres et dont la puissance absorbée de 4 kW est idéale pour l'aspiration de quantités moyennes. Les copeaux métalliques fin, légers, les gros copeaux ainsi que les huiles et les émulsions réfrigérantes sont des applications typiques de cet aspirateur à courant alternatif, silencieux et très facile à entretenir. Sa conception durable et robuste permet les applications les plus difficiles dans les environnements industriels. Le compresseur à canal latéral performant et économe en énergie (IE2) doté d'une turbine à géométrie optimisée pour les dépressions importantes garantit une puissance d'aspiration élevée en fonctionnement continu qui est assuré par le filtre à poches durable et lavable. Une solution confortable avec un châssis amovible ergonomique permet une vidange facile de la cuve sans avoir à retirer la tête motrice. Les liquides peuvent être facilement évacués en détachant simplement le tuyau de vidange qui comporte un indicateur de niveau. Grâce au châssis mobile, le choix des lieux d'utilisation est flexible, sachant que l'aspirateur peut aussi être utilisé de manière purement stationnaire.