IVR-L 120/24-2 Tc
L’IVR-L 120/24-2 Tc est la version de base des versions IVR-L 120 Tc et est idéal pour aspirer et séparer les lubrifiants et copeaux dans l’industrie métallurgique.
Aux dimensions compactes, l’aspirateur industriel, type Ringler, IVR-L 120/24-2 Tc est optimal pour séparer les lubrifiants des copeaux. D’une grande longévité et doté de roulettes et d’un câble d’alimentation résistants aux hydrocarbures, cet aspirateur est un aide robuste dans le dur quotidien industriel. L’appareil est équipé d’un châssis basculant et d’une grande cuve à déchets de 120 l, idéale pour les grandes quantités de liquides et/ou de matières solides, tels que copeaux, largement exemptes de poussières. Le panier à copeaux optionnel permet de séparer les matières solides en toute propreté du liquide récupéré. Pour un travail particulièrement flexible sans vrillage gênant, le raccord de flexible, disposé sur la tête d’aspiration, est rotatif de 360°. Le niveau de remplissage peut toujours être consulté confortablement sur le flexible de vidange. Deux façons de vidange sont possibles: au moyen du flexible de vidange ou au moyen du châssis basculant. En outre, l’aspirateur peut être transporté sans difficulté au moyen d’un gerbeur.
Caractéristiques et avantages
Tête motrice novatrice pour une sécurité, un confort et une performance augmentés.
Rayon d’action de 360°
- Un travail parfaitement propre grâce au raccord de flexible rotatif sur la tête aspirante. Le flexible d’aspiration ne s’emmêle pas.
Châssis basculant pratique
- Vidange rapide de la cuve
Résistant aux hydrocarbures
- Roulettes et câbles résistants aux hydrocarbures pour une grande longévité et une grande mobilité, même dans des conditions agressives.
Robuste et fiable
- Idéal pour les applications dans l’industrie de traitement des métaux.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Voltage (V)
|220 / 240
|Fréquence (Hz)
|50 / 60
|Débit d'air (l/s/m³/h)
|148 / 532
|Dépression (mbar/kPa)
|235 / 23
|Capacité de la cuve (l)
|120
|Matériau de la cuve
|Métal
|Puissance nominale à l'entrée (kW)
|2,4
|Type d'aspiration
|Électrique
|Diamètre nominal de raccordement
|DN 50
|Diamètre nominal des accessoires
|DN 50 DN 40
|Classe de poussière du filtre principal
|L
|Surface filtrante – Filtre principal (m²)
|0,45
|Poids sans accessoires (kg)
|66
|Poids (avec accessoires) (kg)
|68
|Poids avec emballage (kg)
|68,8
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|740 x 620 x 1180
Équipement
- Accessoires en standard: non