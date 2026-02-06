Aux dimensions compactes, l’aspirateur industriel, type Ringler, IVR-L 120/24-2 Tc est optimal pour séparer les lubrifiants des copeaux. D’une grande longévité et doté de roulettes et d’un câble d’alimentation résistants aux hydrocarbures, cet aspirateur est un aide robuste dans le dur quotidien industriel. L’appareil est équipé d’un châssis basculant et d’une grande cuve à déchets de 120 l, idéale pour les grandes quantités de liquides et/ou de matières solides, tels que copeaux, largement exemptes de poussières. Le panier à copeaux optionnel permet de séparer les matières solides en toute propreté du liquide récupéré. Pour un travail particulièrement flexible sans vrillage gênant, le raccord de flexible, disposé sur la tête d’aspiration, est rotatif de 360°. Le niveau de remplissage peut toujours être consulté confortablement sur le flexible de vidange. Deux façons de vidange sont possibles: au moyen du flexible de vidange ou au moyen du châssis basculant. En outre, l’aspirateur peut être transporté sans difficulté au moyen d’un gerbeur.