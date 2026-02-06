IVR-L 120/24-2 Tc Me
L’aspirateur industriel IVR-L 120/24-2 Tc Me pour aspirer et séparer les liquides et matières solides. Grâce à son exécution en acier inoxydable, il aspire aussi les fluides corrosifs.
L’IVR-L 120/24-2 Tc Me est un aspirateur industriel compact avec châssis basculant. Cet aspirateur à liquides bénéficie d’une grande cuve à déchets de 120 l pour récupérer de grandes quantités de liquides et/ou de matières solides de préférence exemptes de poussières, tels que les copeaux. Le panier à copeaux optionnel permet de séparer les matières solides sans difficulté des liquides aspirés. Grâce à son exécution en acier inoxydable, l’IVR-L 120/24-2 Tc Me aspire aussi les fluides corrosifs. Le raccord de flexible rotatif (360°) disposé sur la tête d’aspiration garantit un maximum de liberté de mouvement et empêche que le flexible d’aspiration ne se torde. Le niveau actuel peut toujours être consulté confortablement sur le flexible de vidange. Le vidage se fait soit au moyen du flexible de vidange soit via le châssis basculant. L’exécution robuste, les roulettes et le câble d’alimentation résistants aux hydrocarbures assurent une grande durée de vie même dans les conditions industrielles difficiles. Cet aspirateur robuste peut aussi être transporté au moyen d’un gerbeur.
Caractéristiques et avantages
Cuve en acier inoxydable haut de gammeTrès facile à nettoyer. Convient à l'aspiration de matières corrosives. Flexible transparent pour induquer le niveau de remplissage et prévoir la vidange des liquides.
Robustesse, flexibilité et modularité élevéesAppareil et châssis très robustes et dotés de tôles très épaisses. Raccord de flexible pivotant avec raccord coudé orientable à 360°. Disponible en option avec sécurité anti-débordement, panier à copeaux ou support d'accessoires.
Équipé de 2 moteurs de turbine très silencieuxPour une grande puissance d'aspiration et une puissance de nettoyage optimale. Turbines activables séparément pour une puissance d'aspiration individuelle en fonction des besoins. Tête motrice très silencieuse garantissant un rejet homogène de l'air de refroidissement.
Équipé d'un filtre surfacique compact de la classe de poussière L
- Prévient de manière fiable la pénétration de grosses particules dans les turbines d'aspiration.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Voltage (V)
|220 / 240
|Fréquence (Hz)
|50 / 60
|Débit d'air (l/s/m³/h)
|148 / 532
|Dépression (mbar/kPa)
|235 / 23
|Capacité de la cuve (l)
|120
|Matériau de la cuve
|Acier inoxydable
|Puissance nominale à l'entrée (kW)
|2,4
|Type d'aspiration
|Électrique
|Diamètre nominal de raccordement
|DN 50
|Diamètre nominal des accessoires
|DN 50 DN 40
|Classe de poussière du filtre principal
|L
|Surface filtrante – Filtre principal (m²)
|0,45
|Poids sans accessoires (kg)
|65
|Poids (avec accessoires) (kg)
|65
|Poids avec emballage (kg)
|65,8
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|740 x 620 x 1180
Équipement
- Accessoires en standard: non