IVR-L 120/24-2 Tc Me Dp
Équipé d’une cuve à déchets de 120 l et d’une pompe vide-fûts autonome, l’aspirateur à liquides IVR-L 120/24-2 Tc Me Dp est idéal pour aspirer, séparer et recycler les lubrifiants et les huiles d’alésage chargés en matières solides tels que les copeaux métalliques.
L’aspirateur à liquides IVR-L 120/24-2 Tc Me Dp est un aspirateur industriel compact avec châssis basculant et cuve à déchets de 120 l en acier inoxydable. Il aspire de grandes quantités de liquides ainsi que de matières solides largement exemptes de poussières (p. ex. les copeaux). Le panier à copeaux optionnel permet de séparer ces matières solides sans difficulté des liquides aspirés. Grâce à son exécution en acier inoxydable, l’IVR-L 120/24-2 Tc Me Dp brille par sa polyvalence d’utilisation. Il permet aussi d’aspirer sans difficulté les fluides corrosifs. Le raccord de flexible rotatif de 360° empêche que le flexible d’aspiration ne se torde tout en augmentant la flexibilité. Le niveau de remplissage actuel peut toujours être consulté confortablement sur le flexible de vidange. Une pompe vide-fûts autonome permet de recycler les liquides aspirés à un niveau de vidange relevé. L’exécution robuste, les roulettes et le câble d’alimentation résistants aux hydrocarbures assurent une grande durée de vie même dans les conditions industrielles difficiles. En outre, cet aspirateur robuste peut être transporté au moyen d’un gerbeur.
Caractéristiques et avantages
Châssis basculant ergonomique
- Système élaboré pour une vidange manuel sécurisée et sans effort physique.
- Le système de vidange par cuve basculante par rapport au châssis est très ergonomique.
- Vidange rapide de la cuve
Cuve en acier inoxydable haut de gamme
- Très facile à nettoyer.
- Convient à l'aspiration de matières corrosives.
- Flexible transparent pour induquer le niveau de remplissage et prévoir la vidange des liquides.
Fonction pompe vide-fûts
- Une pompe pour fût autonome permet de refouler aisément les matières aspirées, même à une grande hauteur de vidange.
- Flexible transparent pour le contrôle de la quantité de liquide aspirée.
Robustesse, flexibilité et modularité élevées
- Appareil et châssis très robustes et dotés de tôles très épaisses.
- Raccord de flexible pivotant avec raccord coudé orientable à 360°.
- Disponible en option avec sécurité anti-débordement, panier à copeaux ou support d'accessoires.
Équipé de 2 moteurs de turbine très silencieux
- Pour une grande puissance d'aspiration et une puissance de nettoyage optimale.
- Turbines activables séparément pour une puissance d'aspiration individuelle en fonction des besoins.
- Tête motrice très silencieuse garantissant un rejet homogène de l'air de refroidissement.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Voltage (V)
|220 / 240
|Fréquence (Hz)
|50 / 60
|Débit d'air (l/s/m³/h)
|148 / 532
|Dépression (mbar/kPa)
|235 / 23
|Capacité de la cuve (l)
|120
|Matériau de la cuve
|Acier inoxydable
|Puissance nominale à l'entrée (kW)
|2,4
|Type d'aspiration
|Électrique
|Diamètre nominal de raccordement
|DN 50
|Diamètre nominal des accessoires
|DN 50 DN 40
|Classe de poussière du filtre principal
|L
|Surface filtrante – Filtre principal (m²)
|0,45
|Poids sans accessoires (kg)
|72
|Poids (avec accessoires) (kg)
|72
|Poids avec emballage (kg)
|72,8
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|745 x 710 x 1420
Équipement
- Accessoires en standard: non
- Fonction pompe vide-fûts