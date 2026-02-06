L’aspirateur à liquides IVR-L 120/24-2 Tc Me Dp est un aspirateur industriel compact avec châssis basculant et cuve à déchets de 120 l en acier inoxydable. Il aspire de grandes quantités de liquides ainsi que de matières solides largement exemptes de poussières (p. ex. les copeaux). Le panier à copeaux optionnel permet de séparer ces matières solides sans difficulté des liquides aspirés. Grâce à son exécution en acier inoxydable, l’IVR-L 120/24-2 Tc Me Dp brille par sa polyvalence d’utilisation. Il permet aussi d’aspirer sans difficulté les fluides corrosifs. Le raccord de flexible rotatif de 360° empêche que le flexible d’aspiration ne se torde tout en augmentant la flexibilité. Le niveau de remplissage actuel peut toujours être consulté confortablement sur le flexible de vidange. Une pompe vide-fûts autonome permet de recycler les liquides aspirés à un niveau de vidange relevé. L’exécution robuste, les roulettes et le câble d’alimentation résistants aux hydrocarbures assurent une grande durée de vie même dans les conditions industrielles difficiles. En outre, cet aspirateur robuste peut être transporté au moyen d’un gerbeur.