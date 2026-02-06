IVR-L 200/24-2 Tc Dp

Aspirateur liquides et copeaux à courant alternatif IVR-L 200/24-2 Tc Dp pour l'aspiration de grandes quantités d'huiles et de copeaux. Conception facile d'entretien et robuste.

Une solution performante à deux turbines avec une puissance absorbée de 2,4 kW prédestine l'aspirateur liquides et copeaux à courant alternatif IVR-L 200/24-2 Tc Dp à l'aspiration de grandes quantités d'huiles ainsi que d'émulsions réfrigérantes et de copeaux. Le filtre à poches durable aux jointures soudées utilisé est lavable et garantit une puissance d'aspiration élevée constante de l'aspirateur mobile tandis qu'un panier-tamis sépare efficacement les matières aspirées liquides et solides. Le système de vidage avec châssis basculant permet un vidage sûr et sans efforts par le biais d'un mécanisme pivotant. Il est également possible d'utiliser un chariot élévateur à cet effet. L'évacuation des liquides de la cuve de 200 litres s'effectue facilement en détachant le tuyau de vidange doté d'un indicateur de niveau. La pompe pour fût intégrée réglable en continu permet une accélération considérable de la vidange des liquides jusqu'à une différence de niveau de 6 mètres. Un bloc moteur insonorisé et le silencieux d'échappement au fonctionnement efficace garantissent un faible bruit de fonctionnement.

Caractéristiques et avantages
Aspirateur industriel IVR-L 200/24-2 Tc Dp: Châssis basculant ergonomique
Châssis basculant ergonomique
Système élaboré pour une vidange manuel sécurisée et sans effort physique. Le système de vidange par cuve basculante par rapport au châssis est très ergonomique.
Aspirateur industriel IVR-L 200/24-2 Tc Dp: Fonction pompe vide-fûts
Fonction pompe vide-fûts
Une pompe pour fût autonome permet de refouler aisément les matières aspirées, même à une grande hauteur de vidange. Flexible transparent pour le contrôle de la quantité de liquide aspirée.
Aspirateur industriel IVR-L 200/24-2 Tc Dp: Robustesse, flexibilité et modularité élevées
Robustesse, flexibilité et modularité élevées
Appareil et châssis très robustes et dotés de tôles très épaisses. Raccord de flexible pivotant avec raccord coudé orientable à 360°. Disponible en option avec sécurité anti-débordement, panier à copeaux ou support d'accessoires.
Équipé de 2 moteurs de turbine très silencieux
  • Pour une grande puissance d'aspiration et une puissance de nettoyage optimale.
  • Turbines activables séparément pour une puissance d'aspiration individuelle en fonction des besoins.
  • Tête motrice très silencieuse garantissant un rejet homogène de l'air de refroidissement.
Équipé d'un filtre surfacique compact de la classe de poussière L
  • Prévient de manière fiable la pénétration de grosses particules dans les turbines d'aspiration.
Spécifications

Données techniques

Nombre de phases (Ph) 1
Voltage (V) 220 / 240
Fréquence (Hz) 50 / 60
Débit d'air (l/s/m³/h) 148 / 532
Dépression (mbar/kPa) 230 / 23
Capacité de la cuve (l) 200
Puissance nominale à l'entrée (kW) 2,4
Type d'aspiration Électrique
Diamètre nominal de raccordement DN 50
Diamètre nominal des accessoires DN 50 DN 40
Classe de poussière du filtre principal L
Surface filtrante – Filtre principal (m²) 0,45
Poids sans accessoires (kg) 131
Poids (avec accessoires) (kg) 131
Poids avec emballage (kg) 131
Dimensions (L × l × H) (mm) 1485 x 760 x 1550

Équipement

  • Fonction pompe vide-fûts
Aspirateur industriel IVR-L 200/24-2 Tc Dp
Aspirateur industriel IVR-L 200/24-2 Tc Dp
Videos
Domaines d'utilisation
  • Affichage du niveau de remplissage
  • Pour les grandes quantités de matières solides telles que les copeaux métalliques
Accessoires