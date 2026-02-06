Une solution performante à deux turbines avec une puissance absorbée de 2,4 kW prédestine l'aspirateur liquides et copeaux à courant alternatif IVR-L 200/24-2 Tc Dp à l'aspiration de grandes quantités d'huiles ainsi que d'émulsions réfrigérantes et de copeaux. Le filtre à poches durable aux jointures soudées utilisé est lavable et garantit une puissance d'aspiration élevée constante de l'aspirateur mobile tandis qu'un panier-tamis sépare efficacement les matières aspirées liquides et solides. Le système de vidage avec châssis basculant permet un vidage sûr et sans efforts par le biais d'un mécanisme pivotant. Il est également possible d'utiliser un chariot élévateur à cet effet. L'évacuation des liquides de la cuve de 200 litres s'effectue facilement en détachant le tuyau de vidange doté d'un indicateur de niveau. La pompe pour fût intégrée réglable en continu permet une accélération considérable de la vidange des liquides jusqu'à une différence de niveau de 6 mètres. Un bloc moteur insonorisé et le silencieux d'échappement au fonctionnement efficace garantissent un faible bruit de fonctionnement.