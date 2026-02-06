IVR-L 200/24-2 Tc Dp
Aspirateur liquides et copeaux à courant alternatif IVR-L 200/24-2 Tc Dp pour l'aspiration de grandes quantités d'huiles et de copeaux. Conception facile d'entretien et robuste.
Une solution performante à deux turbines avec une puissance absorbée de 2,4 kW prédestine l'aspirateur liquides et copeaux à courant alternatif IVR-L 200/24-2 Tc Dp à l'aspiration de grandes quantités d'huiles ainsi que d'émulsions réfrigérantes et de copeaux. Le filtre à poches durable aux jointures soudées utilisé est lavable et garantit une puissance d'aspiration élevée constante de l'aspirateur mobile tandis qu'un panier-tamis sépare efficacement les matières aspirées liquides et solides. Le système de vidage avec châssis basculant permet un vidage sûr et sans efforts par le biais d'un mécanisme pivotant. Il est également possible d'utiliser un chariot élévateur à cet effet. L'évacuation des liquides de la cuve de 200 litres s'effectue facilement en détachant le tuyau de vidange doté d'un indicateur de niveau. La pompe pour fût intégrée réglable en continu permet une accélération considérable de la vidange des liquides jusqu'à une différence de niveau de 6 mètres. Un bloc moteur insonorisé et le silencieux d'échappement au fonctionnement efficace garantissent un faible bruit de fonctionnement.
Caractéristiques et avantages
Châssis basculant ergonomiqueSystème élaboré pour une vidange manuel sécurisée et sans effort physique. Le système de vidange par cuve basculante par rapport au châssis est très ergonomique.
Fonction pompe vide-fûtsUne pompe pour fût autonome permet de refouler aisément les matières aspirées, même à une grande hauteur de vidange. Flexible transparent pour le contrôle de la quantité de liquide aspirée.
Robustesse, flexibilité et modularité élevéesAppareil et châssis très robustes et dotés de tôles très épaisses. Raccord de flexible pivotant avec raccord coudé orientable à 360°. Disponible en option avec sécurité anti-débordement, panier à copeaux ou support d'accessoires.
Équipé de 2 moteurs de turbine très silencieux
- Pour une grande puissance d'aspiration et une puissance de nettoyage optimale.
- Turbines activables séparément pour une puissance d'aspiration individuelle en fonction des besoins.
- Tête motrice très silencieuse garantissant un rejet homogène de l'air de refroidissement.
Équipé d'un filtre surfacique compact de la classe de poussière L
- Prévient de manière fiable la pénétration de grosses particules dans les turbines d'aspiration.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Voltage (V)
|220 / 240
|Fréquence (Hz)
|50 / 60
|Débit d'air (l/s/m³/h)
|148 / 532
|Dépression (mbar/kPa)
|230 / 23
|Capacité de la cuve (l)
|200
|Puissance nominale à l'entrée (kW)
|2,4
|Type d'aspiration
|Électrique
|Diamètre nominal de raccordement
|DN 50
|Diamètre nominal des accessoires
|DN 50 DN 40
|Classe de poussière du filtre principal
|L
|Surface filtrante – Filtre principal (m²)
|0,45
|Poids sans accessoires (kg)
|131
|Poids (avec accessoires) (kg)
|131
|Poids avec emballage (kg)
|131
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|1485 x 760 x 1550
Équipement
- Fonction pompe vide-fûts
Domaines d'utilisation
- Affichage du niveau de remplissage
- Pour les grandes quantités de matières solides telles que les copeaux métalliques