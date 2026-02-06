L'aspiration de très grandes quantités de gros copeaux, de boues, d'huiles et d'émulsions réfrigérantes est l'application principale de l'aspirateur liquides et copeaux mobile IVR-L 400/24-2 Tc. À cet effet, 2 turbines by-pass et le filtre à poches durable et lavable garantissent une puissance d'aspiration aussi élevée que constante, sans baisse de l'efficacité de filtrage. Avec sa puissance d'aspiration de 2,4 kW, l'aspirateur alimenté par courant alternatif et mobile s'illustre par sa conception robuste, compacte et facile d'entretien qui permet même les utilisations les plus difficiles dans les environnements industriels. Le bloc moteur insonorisé et un silencieux d'échappement garantissent un faible bruit de fonctionnement. La cuve d'un volume de 400 litres est vidée sans efforts au moyen d'un châssis basculant doté d'un mécanisme pivotant ou à l'aide d'un chariot élévateur au besoin. Les liquides sont évacués en toute simplicité en détachant le tuyau de vidange doté d'un indicateur de niveau.