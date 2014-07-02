IVC 60/12-1 Tact EC
L’aspirateur industriel IVC 60/12-1 Tact EC est idéal pour l’aspiration des déchets (eau et poussières) sur les lignes de production. Cet aspirateur est idéal pour un usage professionnel.
Grâce à sa commande électronique et à sa conception compacte, l'IVC 60/12-1 est parfait pour une utilisation stationnaire en continu avec un réseau électrique en 230 V monophasé. Les nouveaux modèles IVC se caractérisent par une qualité d’équipement encore inédite dans le domaine industriel. Avec un système de décolmatage efficace et automatique du filtre, ainsi qu’à une sonde d’arrêt convenant même aux liquides non conducteurs, la gamme Kärcher® IVC est la nouvelle référence.
Caractéristiques et avantages
Turbine avec moteur EC pour une grande durée de vie
- Conception sans balais pour un fonctionnement longue durée.
- Adapté à une utilisation en trois-huit grâce à une durée de vie de plus de 5 000 heures.
Système de décolmatage automatique du filtre Tact
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Voltage (V)
|220 / 240
|Fréquence (Hz)
|50 / 60
|Débit d'air (l/s/m³/h)
|62,5 / 225
|Dépression (mbar/kPa)
|244 / 24,4
|Capacité de la cuve (l)
|60
|Matériau de la cuve
|Acier inoxydable
|Puissance nominale à l'entrée (kW)
|1,2
|Type d'aspiration
|Électrique
|Diamètre nominal de raccordement
|DN 70
|Diamètre nominal des accessoires
|DN 50 DN 40
|Niveau sonore (dB (A))
|74
|Classe de poussière du filtre principal
|M
|Surface filtrante – Filtre principal (m²)
|0,95
|Poids sans accessoires (kg)
|59
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|970 x 690 x 995
Équipement
- Filtre principal: Filtre plissé plat
- Accessoires en standard: non
- Arrêt automatique en fonction du niveau de remplissage