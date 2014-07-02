Grâce à sa commande électronique et à sa conception compacte, l'IVC 60/12-1 est parfait pour une utilisation stationnaire en continu avec un réseau électrique en 230 V monophasé. Les nouveaux modèles IVC se caractérisent par une qualité d’équipement encore inédite dans le domaine industriel. Avec un système de décolmatage efficace et automatique du filtre, ainsi qu’à une sonde d’arrêt convenant même aux liquides non conducteurs, la gamme Kärcher® IVC est la nouvelle référence.