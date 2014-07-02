IVC 60/24-2 Ap

L’aspirateur industriel IVC 60/24-2 Ap est doté de deux puissants moteurs. Cet aspirateur est adapté pour l’aspiration professionnelle de l’eau et des poussières.

Les modèles d’entrée de gamme IVC se caractérisent par une qualité d’équipement encore inédite dans le domaine industriel. Grâce à un système de décolmatage efficace et automatique du filtre et une ergonomie optimale, la gamme Kärcher IVC est la nouvelle référence.

Caractéristiques et avantages
Équipé de 2 moteurs et 2 turbines
  • Pour une grande puissance d'aspiration et une puissance de nettoyage optimale.
Spécifications

Données techniques

Nombre de phases (Ph) 1
Voltage (V) 220 / 240
Fréquence (Hz) 50 / 60
Débit d'air (l/s/m³/h) 148 / 532
Dépression (mbar/kPa) 254 / 25,4
Capacité de la cuve (l) 60
Matériau de la cuve Acier inoxydable
Puissance nominale à l'entrée (kW) 2,4
Type d'aspiration Électrique
Diamètre nominal de raccordement DN 70
Diamètre nominal des accessoires DN 70 DN 50 DN 40
Niveau sonore (dB (A)) 73
Classe de poussière du filtre principal M
Surface filtrante – Filtre principal (m²) 0,95
Poids sans accessoires (kg) 59
Dimensions (L × l × H) (mm) 970 x 690 x 995

Équipement

  • Filtre principal: Filtre plissé plat
  • Accessoires en standard: non
