IVC 60/24-2 Ap
L’aspirateur industriel IVC 60/24-2 Ap est doté de deux puissants moteurs. Cet aspirateur est adapté pour l’aspiration professionnelle de l’eau et des poussières.
Les modèles d’entrée de gamme IVC se caractérisent par une qualité d’équipement encore inédite dans le domaine industriel. Grâce à un système de décolmatage efficace et automatique du filtre et une ergonomie optimale, la gamme Kärcher IVC est la nouvelle référence.
Caractéristiques et avantages
Équipé de 2 moteurs et 2 turbines
- Pour une grande puissance d'aspiration et une puissance de nettoyage optimale.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Voltage (V)
|220 / 240
|Fréquence (Hz)
|50 / 60
|Débit d'air (l/s/m³/h)
|148 / 532
|Dépression (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Capacité de la cuve (l)
|60
|Matériau de la cuve
|Acier inoxydable
|Puissance nominale à l'entrée (kW)
|2,4
|Type d'aspiration
|Électrique
|Diamètre nominal de raccordement
|DN 70
|Diamètre nominal des accessoires
|DN 70 DN 50 DN 40
|Niveau sonore (dB (A))
|73
|Classe de poussière du filtre principal
|M
|Surface filtrante – Filtre principal (m²)
|0,95
|Poids sans accessoires (kg)
|59
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|970 x 690 x 995
Équipement
- Filtre principal: Filtre plissé plat
- Accessoires en standard: non