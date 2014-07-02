IVC 60/24-2 Tact² M
L’aspirateur industriel IVC 60/24-2 Tact² M est doté de deux puissants moteurs qui permettent une aspiration constante. Cet aspirateur permet l’aspiration de poussières fines de type M.
L'aspirateur industriel compact IVC 60/24-2 Tact² M, doté d’un décolmatage automatique du filtre est destiné à l'aspiration des poussières fines de classe M.
Caractéristiques et avantages
Poussières de classe MAppareil certifié dans son ensemble selon la norme DIN EN 60335-2-69 pour les poussières de classe M.
Équipé de 2 moteurs et 2 turbinesPour une grande puissance d'aspiration et une puissance de nettoyage optimale.
Décolmatage automatique du filtre Tact²
Avec filtre plissé plat compact
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Voltage (V)
|220 / 240
|Fréquence (Hz)
|50 / 60
|Débit d'air (l/s/m³/h)
|148 / 532
|Dépression (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Capacité de la cuve (l)
|60
|Matériau de la cuve
|Acier inoxydable
|Puissance nominale à l'entrée (kW)
|2,4
|Type d'aspiration
|Électrique
|Diamètre nominal de raccordement
|DN 70
|Diamètre nominal des accessoires
|DN 50 DN 40
|Niveau sonore (dB (A))
|73
|Classe de poussière du filtre principal
|M
|Surface filtrante – Filtre principal (m²)
|0,95
|Poids sans accessoires (kg)
|60
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|970 x 690 x 995
Équipement
- Filtre principal: Filtre plissé plat
- Accessoires en standard: non