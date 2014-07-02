IVC 60/24-2 Tact² M

L’aspirateur industriel IVC 60/24-2 Tact² M est doté de deux puissants moteurs qui permettent une aspiration constante. Cet aspirateur permet l’aspiration de poussières fines de type M.

L'aspirateur industriel compact IVC 60/24-2 Tact² M, doté d’un décolmatage automatique du filtre est destiné à l'aspiration des poussières fines de classe M.

Caractéristiques et avantages
Aspirateur industriel IVC 60/24-2 Tact² M: Poussières de classe M
Appareil certifié dans son ensemble selon la norme DIN EN 60335-2-69 pour les poussières de classe M.
Aspirateur industriel IVC 60/24-2 Tact² M: Équipé de 2 moteurs et 2 turbines
Pour une grande puissance d'aspiration et une puissance de nettoyage optimale.
Aspirateur industriel IVC 60/24-2 Tact² M: Décolmatage automatique du filtre Tact²
Avec filtre plissé plat compact
Spécifications

Données techniques

Nombre de phases (Ph) 1
Voltage (V) 220 / 240
Fréquence (Hz) 50 / 60
Débit d'air (l/s/m³/h) 148 / 532
Dépression (mbar/kPa) 254 / 25,4
Capacité de la cuve (l) 60
Matériau de la cuve Acier inoxydable
Puissance nominale à l'entrée (kW) 2,4
Type d'aspiration Électrique
Diamètre nominal de raccordement DN 70
Diamètre nominal des accessoires DN 50 DN 40
Niveau sonore (dB (A)) 73
Classe de poussière du filtre principal M
Surface filtrante – Filtre principal (m²) 0,95
Poids sans accessoires (kg) 60
Dimensions (L × l × H) (mm) 970 x 690 x 995

Équipement

  • Filtre principal: Filtre plissé plat
  • Accessoires en standard: non
Aspirateur industriel IVC 60/24-2 Tact² M
