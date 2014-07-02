IVC 60/30 Ap
L’aspirateur industriel IVC 60/30 Ap est un modèle triphasé. Compact et très maniable, cet aspirateur professionnel est idéal pour l’aspiration des déchets sur les lignes de production.
Compact et très maniable, l’IVC 60/30 Ap est un aspirateur industriel triphasé doté d’une qualité d’équipement et de filtration exemplaire. Polyvalent, il aspire l’eau et les poussières. Grâce au décolmatage manuel du filtre, la puissance d’aspiration est constante.
Caractéristiques et avantages
Un compresseur à canal latéral très robuste
- Une soufflerie à canal latéral fournit une puissance d'aspiration élevée avec une très longue durée de vie d'au moins 20 000 heures. Ces machines sont donc idéales pour le travail en équipes multiples.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|3
|Voltage (V)
|400
|Fréquence (Hz)
|50
|Débit d'air (l/s/m³/h)
|68 / 244,8
|Dépression (mbar/kPa)
|286 / 28,6
|Capacité de la cuve (l)
|60
|Matériau de la cuve
|Acier inoxydable
|Puissance nominale à l'entrée (kW)
|3
|Type d'aspiration
|Électrique
|Diamètre nominal de raccordement
|DN 70
|Diamètre nominal des accessoires
|DN 70 DN 50 DN 40
|Niveau sonore (dB (A))
|77
|Classe de poussière du filtre principal
|M
|Surface filtrante – Filtre principal (m²)
|1,9
|Poids sans accessoires (kg)
|88
|Poids avec emballage (kg)
|89,5
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|970 x 690 x 1240
Équipement
- Filtre principal: Filtre plissé plat
- Accessoires en standard: non