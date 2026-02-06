L'aspirateur industriel IVC 60/30 Tact² Lp est idéal pour nettoyer les zones de fabrication et les machines de production. Grâce à sa puissante turbine à canal latéral résistante à l'usure, il peut également être utilisé en continu ou, par exemple, comme unité d'aspiration stationnaire dans des machines de production ou d'emballage. Les poussières, salissures et déchets sont guidés directement dans le sac à déchets Longopac qui peut ensuite être retiré sans causer d'émanation de poussières.