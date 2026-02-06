IVC 60/30 Tact² Lp

L'aspirateur industriel IVC 60/30 Tact² Lp est idéal pour une utilisation continue grâce à sa puissante turbine à canal latéral résistante à l'usure. Avec système de sac à déchets Longopac.

L'aspirateur industriel IVC 60/30 Tact² Lp est idéal pour nettoyer les zones de fabrication et les machines de production. Grâce à sa puissante turbine à canal latéral résistante à l'usure, il peut également être utilisé en continu ou, par exemple, comme unité d'aspiration stationnaire dans des machines de production ou d'emballage. Les poussières, salissures et déchets sont guidés directement dans le sac à déchets Longopac qui peut ensuite être retiré sans causer d'émanation de poussières.

Caractéristiques et avantages
Aspirateur industriel IVC 60/30 Tact² Lp: Système de sacs sécurisé Longopac®
Aspirateur industriel IVC 60/30 Tact² Lp: Un compresseur à canal latéral très robuste
Une soufflerie à canal latéral fournit une puissance d'aspiration élevée avec une très longue durée de vie d'au moins 20 000 heures. Ces machines sont donc idéales pour le travail en équipes multiples.
Aspirateur industriel IVC 60/30 Tact² Lp: Décolmatage automatique du filtre Tact²
Spécifications

Données techniques

Nombre de phases (Ph) 3
Voltage (V) 400
Fréquence (Hz) 50
Débit d'air (l/s/m³/h) 68 / 244,8
Dépression (mbar/kPa) 286 / 28,6
Capacité de la cuve (l) 60
Matériau de la cuve Acier inoxydable
Puissance nominale à l'entrée (kW) 3
Type d'aspiration Électrique
Diamètre nominal de raccordement DN 70
Diamètre nominal des accessoires DN 50 DN 40
Niveau sonore (dB (A)) 77
Classe de poussière du filtre principal M
Surface filtrante – Filtre principal (m²) 1,9
Poids sans accessoires (kg) 100
Poids avec emballage (kg) 107
Dimensions (L × l × H) (mm) 970 x 690 x 1240

Équipement

  • Filtre principal: Filtre plissé plat
  • Accessoires en standard: non
