IVC 60/30 Tact² Lp
L'aspirateur industriel IVC 60/30 Tact² Lp est idéal pour une utilisation continue grâce à sa puissante turbine à canal latéral résistante à l'usure. Avec système de sac à déchets Longopac.
L'aspirateur industriel IVC 60/30 Tact² Lp est idéal pour nettoyer les zones de fabrication et les machines de production. Grâce à sa puissante turbine à canal latéral résistante à l'usure, il peut également être utilisé en continu ou, par exemple, comme unité d'aspiration stationnaire dans des machines de production ou d'emballage. Les poussières, salissures et déchets sont guidés directement dans le sac à déchets Longopac qui peut ensuite être retiré sans causer d'émanation de poussières.
Caractéristiques et avantages
Système de sacs sécurisé Longopac®
Un compresseur à canal latéral très robusteUne soufflerie à canal latéral fournit une puissance d'aspiration élevée avec une très longue durée de vie d'au moins 20 000 heures. Ces machines sont donc idéales pour le travail en équipes multiples.
Décolmatage automatique du filtre Tact²
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|3
|Voltage (V)
|400
|Fréquence (Hz)
|50
|Débit d'air (l/s/m³/h)
|68 / 244,8
|Dépression (mbar/kPa)
|286 / 28,6
|Capacité de la cuve (l)
|60
|Matériau de la cuve
|Acier inoxydable
|Puissance nominale à l'entrée (kW)
|3
|Type d'aspiration
|Électrique
|Diamètre nominal de raccordement
|DN 70
|Diamètre nominal des accessoires
|DN 50 DN 40
|Niveau sonore (dB (A))
|77
|Classe de poussière du filtre principal
|M
|Surface filtrante – Filtre principal (m²)
|1,9
|Poids sans accessoires (kg)
|100
|Poids avec emballage (kg)
|107
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|970 x 690 x 1240
Équipement
- Filtre principal: Filtre plissé plat
- Accessoires en standard: non