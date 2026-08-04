L'IVM 100/36-3 est un aspirateur industriel très polyvalent et doté de 3 moteurs pour une puissance d'aspiration maximale en 230 V monophasé. Très robuste, il permet d'aspirer de grandes quantités de matières solides fines et grossières en milieu industriel. Chacun des 3 moteurs peut être piloté individuellement pour adapté la puissance et la consommation en fonction du besoin. Le grand filtre étoile en PTFE de classe M peut être décolmaté facilement en actionnant le levier de décolmatage manuel du filtre avec transmission mécanique de secouage. Le décolmatage du filtre offre une durée de vie prolongée et une maintenance réduite. Le préséparateur cyclonique et la cuve sont en inox tandis que le boîtier est en acier robuste et peint. Mobile, il dispose de grandes roues pour des déplacements faciles.