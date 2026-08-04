IVM 100/36-3
Aspirateur industriel robuste et mobile IVM 100/36-3 à 3 moteurs pour l'élimination de matières solides fines et grossières. Avec filtre étoile en PTFE pour poussières de classe M.
L'IVM 100/36-3 est un aspirateur industriel très polyvalent et doté de 3 moteurs pour une puissance d'aspiration maximale en 230 V monophasé. Très robuste, il permet d'aspirer de grandes quantités de matières solides fines et grossières en milieu industriel. Chacun des 3 moteurs peut être piloté individuellement pour adapté la puissance et la consommation en fonction du besoin. Le grand filtre étoile en PTFE de classe M peut être décolmaté facilement en actionnant le levier de décolmatage manuel du filtre avec transmission mécanique de secouage. Le décolmatage du filtre offre une durée de vie prolongée et une maintenance réduite. Le préséparateur cyclonique et la cuve sont en inox tandis que le boîtier est en acier robuste et peint. Mobile, il dispose de grandes roues pour des déplacements faciles.
Caractéristiques et avantages
Décolmatage manuel du filtre pour de faibles coûts d'utilisation
- Le décolmatage manuel régulier fait augmenter la durée de vie du filtre et permet de réduire les coûts de maintenance.
Cuve mobile en acier inoxydable
- La cuve peut être facilement retirée du châssis pour la vidange.
Equipé de 3 moteurs turbines
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Tension (V)
|220 - 240
|Fréquence (Hz)
|50 - 60
|Débit d'air (l/s/m³/h)
|222 / 799
|Dépression (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Capacité de la cuve (l)
|100
|Matériau de la cuve
|Acier inoxydable
|Puissance absorbée (kW)
|3,6
|Type d'aspiration
|Électrique
|Diamètre nominal de raccordement
|DN 70
|Diamètre nominal des accessoires
|DN 50
|Niveau sonore (dB (A))
|79
|Classe de poussière du filtre principal
|M
|Surface filtrante – Filtre principal (m²)
|2,2
|Poids sans accessoire (kg)
|73
|Poids avec emballage (kg)
|73,9
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|1020 x 680 x 1720
Équipement
- Filtre principal: Filtre étoile
- Accessoires en standard: non
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Domaines d'utilisation
- Pour les grandes quantités de matières solides et de poussières fines