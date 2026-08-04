L'IVM 100/36-3 Oss est un aspirateur industriel équipé d'un système de coupure automatique pour un arrêt fiable et sécurisé de l’appareil lorsque de grandes quantités de matières solides et nocives sont aspirés. Il dispose de 3 moteurs pour une grande puissance d'aspiration en 230 V monophasé. Il est robuste et permet d'aspirer de grandes quantités de matières solides fines et grossières en milieu industriel. Chaque moteur peut être piloté individuellement pour adapté la puissance et la consommation selon le besoin. Le grand filtre étoile en PTFE de classe M peut être décolmaté facilement en actionnant le levier de décolmatage manuel du filtre avec transmission mécanique de secouage. Le décolmatage du filtre offre une durée de vie prolongée et une maintenance réduite. Le préséparateur cyclonique et la cuve sont en inox tandis que le boîtier est en acier robuste et peint. Mobile, il dispose de grandes roues pour des déplacements faciles.