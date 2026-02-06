IVM 40/24-2
Aspirateur industriel robuste et mobile IVM 40/24-2 équipé de 2 moteurs pour l'élimination de matières solides et grossières. Avec filtre étoile en PTFE pour poussières de classe M.
Durable, robuste, compact, mobile : notre aspirateur industriel IVM 40/24-2 est équipé de 2 moteurs pour une aspiration efficace de matières solides fines et grossières. Cet appareil fonctionne en 230 V monophasé, chacun des 2 moteurs pouvant être commandé individuellement. Le grand filtre étoile en PTFE pour les poussières de classe M peut être nettoyé facilement, confortablement et de manière fiable à l'aide du système de décolmatage du filtre Pull and Clean sans désactiver l'aspirateur. Le préséparateur et la cuve à déchets de l'appareil sont en acier inoxydable résistant aux acides tandis que le châssis est fabriqué en acier robuste et dispose de grandes roues assurant un transport facile.
Caractéristiques et avantages
2 moteurs et turbines
- Puissance d'aspiration élevée et robustesse.
Cuve mobile en acier inoxydable
- La cuve peut être facilement retirée du châssis pour la vidange.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Voltage (V)
|220 / 240
|Fréquence (Hz)
|50 / 60
|Débit d'air (l/s/m³/h)
|106 / 381,6
|Dépression (mbar/kPa)
|225 / 22,5
|Capacité de la cuve (l)
|40
|Matériau de la cuve
|Acier inoxydable
|Puissance nominale à l'entrée (kW)
|2,3
|Type d'aspiration
|Électrique
|Diamètre nominal de raccordement
|DN 70
|Diamètre nominal des accessoires
|DN 50 DN 40
|Niveau sonore (dB (A))
|77
|Classe de poussière du filtre principal
|M
|Surface filtrante – Filtre principal (m²)
|1,6
|Poids sans accessoires (kg)
|35,7
|Poids avec emballage (kg)
|36,7
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|645 x 655 x 1150
Équipement
- Filtre principal: Filtre étoile
- Accessoires en standard: non
Videos
Domaines d'utilisation
- Pour les petites quantités de matières solides et de poussières fines