Durable, robuste, compact, mobile : notre aspirateur industriel IVM 40/24-2 (H) est équipé de 2 moteurs pour une aspiration efficace des matières solides fines et grossières. Cet appareil fonctionne en 230 V monophasé et chacun des 2 moteurs peut être commandé individuellement. Le grand filtre étoile en PTFE pour poussières de classe M peut être nettoyé facilement et rapidement à l'aide du système de décolmatage du filtre Pull and Clean sans désactiver l'aspirateur. Un filtre cartouche de classe H14 est ajouté pour permettre une filtration secondaire des poussières fines (sans certification complète de l'appareil). Le préséparateur cyclonique et la cuve de l'appareil sont en acier inoxydable résistant aux acides tandis que le châssis est fabriqué en acier robuste et dispose de grandes roues assurant un transport facile.