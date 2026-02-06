IVM 40/24-2 (H)
Aspirateur industriel IVM 40/24-2 (H) équipé de 2 moteurs pour l'élimination de matières solides et poussières fines. Avec filtre étoile en PTFE de classe M et filtre cartouche de classe H.
Durable, robuste, compact, mobile : notre aspirateur industriel IVM 40/24-2 (H) est équipé de 2 moteurs pour une aspiration efficace des matières solides fines et grossières. Cet appareil fonctionne en 230 V monophasé et chacun des 2 moteurs peut être commandé individuellement. Le grand filtre étoile en PTFE pour poussières de classe M peut être nettoyé facilement et rapidement à l'aide du système de décolmatage du filtre Pull and Clean sans désactiver l'aspirateur. Un filtre cartouche de classe H14 est ajouté pour permettre une filtration secondaire des poussières fines (sans certification complète de l'appareil). Le préséparateur cyclonique et la cuve de l'appareil sont en acier inoxydable résistant aux acides tandis que le châssis est fabriqué en acier robuste et dispose de grandes roues assurant un transport facile.
Caractéristiques et avantages
2 moteurs et turbines
- Puissance d'aspiration élevée et robustesse.
Cuve mobile en acier inoxydable
- La cuve peut être facilement retirée du châssis pour la vidange.
Pour aspirer les poussières fines de classe H en toute sécurité
- Protection efficace contre les poussières nocives pour la santé de la classe de poussières H.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Voltage (V)
|220 / 240
|Fréquence (Hz)
|50 / 60
|Débit d'air (l/s/m³/h)
|106 / 381,6
|Dépression (mbar/kPa)
|225 / 22,5
|Capacité de la cuve (l)
|40
|Matériau de la cuve
|Acier inoxydable
|Puissance nominale à l'entrée (kW)
|2,3
|Type d'aspiration
|Électrique
|Diamètre nominal de raccordement
|DN 70
|Diamètre nominal des accessoires
|DN 50 DN 40
|Niveau sonore (dB (A))
|77
|Classe de poussière du filtre principal
|M
|Surface filtrante – Filtre principal (m²)
|1,6
|Classe de poussière – Filtre secondaire
|H
|Surface filtrante – Filtre secondaire (m²)
|1,6
|Poids sans accessoires (kg)
|41
|Poids avec emballage (kg)
|41,5
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|645 x 655 x 1150
Équipement
- Filtre principal: Filtre étoile
- Filtre secondaire: Filtre cartouche
- Accessoires en standard: non
Videos
Domaines d'utilisation
- Pour les petites quantités de poussières nocives