IVM 40/24-2 H
Aspirateur industriel IVM 40/24-2 H à 2 moteurs pour aspirer les salissures grossières et poussières fines. Avec filtre étoile en PTFE de classe M et filtre cartouche de classe H.
Notre aspirateur industriel IVM 40/24-2 H est robuste, compact et mobile. Il est muni de 2 moteurs pour pouvoir aspirer les matières solides fines et grossières. Chacun des 2 moteurs fonctionnant en 230 V monophasé peut être démarré et arrêté individuellement. Le filtre primaire est un filtre étoile en PTFE pour poussières de classe M qui peut être nettoyé facilement et rapidement à l'aide du système de décolmatage Pull and Clean sans désactiver l'aspirateur. Le filtre secondaire est un filtre cartouche de classe HEPA 14. L'appareil est certifié H dans son ensemble et dispose d'un sticker d'identitication H et des équipements obligatoires. Le préséparateur cyclonique et la cuve de l'appareil sont en acier inoxydable et le châssis est fabriqué en acier robuste et dispose avec de grandes roues pour des déplacements faciles.
Caractéristiques et avantages
Classe de poussière HAppareil complet certifié selon DIN EN 60335-2-69 pour la classe de poussière H. Pour un ramassage sécurisé des matières solides et des poussières jusqu'à la classe de poussière H.
Décolmatage manuel du filtre Pull and CleanDécolmatage du filtre en un seul geste pendant le fonctionnement. Décolmatage du filtre par inversion du flux d'air.
Équipé de 2 moteurs et 2 turbinesPour une grande puissance d'aspiration et une puissance de nettoyage optimale. Turbines activables séparément pour une puissance d'aspiration individuelle en fonction des besoins.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Tension (V)
|220 - 240
|Fréquence (Hz)
|50 - 60
|Débit d'air (l/s/m³/h)
|100 / 360
|Dépression (mbar)
|225
|Capacité de la cuve (l)
|40
|Matériau de la cuve
|Acier inoxydable
|Puissance absorbée (kW)
|2,3
|Type d'aspiration
|Électrique
|Diamètre nominal de raccordement
|DN 70
|Diamètre nominal des accessoires
|DN 50
|Niveau sonore (dB (A))
|77
|Classe de poussière du filtre principal
|M
|Surface filtrante – Filtre principal (m²)
|1,6
|Classe de poussière – Filtre secondaire
|H
|Surface filtrante – Filtre secondaire (m²)
|1,6
|Poids sans accessoire (kg)
|39,8
|Poids avec emballage (kg)
|40,4
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|645 x 655 x 1150
Équipement
- Filtre principal: Filtre étoile
- Filtre secondaire: Filtre cartouche
- Accessoires en standard: non
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Domaines d'utilisation
- Pour les petites quantités de poussières nocives pour la santé