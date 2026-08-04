IVM 40/24-2 H

Aspirateur industriel IVM 40/24-2 H à 2 moteurs pour aspirer les salissures grossières et poussières fines. Avec filtre étoile en PTFE de classe M et filtre cartouche de classe H.

Notre aspirateur industriel IVM 40/24-2 H est robuste, compact et mobile. Il est muni de 2 moteurs pour pouvoir aspirer les matières solides fines et grossières. Chacun des 2 moteurs fonctionnant en 230 V monophasé peut être démarré et arrêté individuellement. Le filtre primaire est un filtre étoile en PTFE pour poussières de classe M qui peut être nettoyé facilement et rapidement à l'aide du système de décolmatage Pull and Clean sans désactiver l'aspirateur. Le filtre secondaire est un filtre cartouche de classe HEPA 14. L'appareil est certifié H dans son ensemble et dispose d'un sticker d'identitication H et des équipements obligatoires. Le préséparateur cyclonique et la cuve de l'appareil sont en acier inoxydable et le châssis est fabriqué en acier robuste et dispose avec de grandes roues pour des déplacements faciles.

Caractéristiques et avantages
Aspirateur industriel IVM 40/24-2 H: Classe de poussière H
Classe de poussière H
Appareil complet certifié selon DIN EN 60335-2-69 pour la classe de poussière H. Pour un ramassage sécurisé des matières solides et des poussières jusqu'à la classe de poussière H.
Aspirateur industriel IVM 40/24-2 H: Décolmatage manuel du filtre Pull and Clean
Décolmatage manuel du filtre Pull and Clean
Décolmatage du filtre en un seul geste pendant le fonctionnement. Décolmatage du filtre par inversion du flux d'air.
Aspirateur industriel IVM 40/24-2 H: Équipé de 2 moteurs et 2 turbines
Équipé de 2 moteurs et 2 turbines
Pour une grande puissance d'aspiration et une puissance de nettoyage optimale. Turbines activables séparément pour une puissance d'aspiration individuelle en fonction des besoins.
Spécifications

Données techniques

Nombre de phases (Ph) 1
Tension (V) 220 - 240
Fréquence (Hz) 50 - 60
Débit d'air (l/s/m³/h) 100 / 360
Dépression (mbar) 225
Capacité de la cuve (l) 40
Matériau de la cuve Acier inoxydable
Puissance absorbée (kW) 2,3
Type d'aspiration Électrique
Diamètre nominal de raccordement DN 70
Diamètre nominal des accessoires DN 50
Niveau sonore (dB (A)) 77
Classe de poussière du filtre principal M
Surface filtrante – Filtre principal (m²) 1,6
Classe de poussière – Filtre secondaire H
Surface filtrante – Filtre secondaire (m²) 1,6
Poids sans accessoire (kg) 39,8
Poids avec emballage (kg) 40,4
Dimensions (L × l × H) (mm) 645 x 655 x 1150

Équipement

  • Filtre principal: Filtre étoile
  • Filtre secondaire: Filtre cartouche
  • Accessoires en standard: non
Aspirateur industriel IVM 40/24-2 H
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Domaines d'utilisation
  • Pour les petites quantités de poussières nocives pour la santé
Accessoires