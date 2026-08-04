Notre aspirateur industriel IVM 40/24-2 H est robuste, compact et mobile. Il est muni de 2 moteurs pour pouvoir aspirer les matières solides fines et grossières. Chacun des 2 moteurs fonctionnant en 230 V monophasé peut être démarré et arrêté individuellement. Le filtre primaire est un filtre étoile en PTFE pour poussières de classe M qui peut être nettoyé facilement et rapidement à l'aide du système de décolmatage Pull and Clean sans désactiver l'aspirateur. Le filtre secondaire est un filtre cartouche de classe HEPA 14. L'appareil est certifié H dans son ensemble et dispose d'un sticker d'identitication H et des équipements obligatoires. Le préséparateur cyclonique et la cuve de l'appareil sont en acier inoxydable et le châssis est fabriqué en acier robuste et dispose avec de grandes roues pour des déplacements faciles.