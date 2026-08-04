L'aspirateur industriel IVM 40/24-2 Lp, équipé de 2 moteurs universels permet d'aspirer les matières solides fines et grossières. Les 2 moteurs en 230 V monophasé fonctionnent individuellement. Doté d'un préséparateur cyclonique en acier inoxydable et d'un châssis en acier peint, l'appareil est très robuste et idéal pour les applications industrielles. Il est aussi compact et dispose de grandes roues pour des manipulation et déplacements faciles. Le grand filtre étoile en PTFE de la classe de poussière M peut être nettoyé confortablement sans désactiver l'aspirateur grâce système de décolmatage du filtre Pull and Clean. L'IVM 40/24-2 Lp est muni d'un système Longopac pour une évacuation des déchets sans dégagement de poussière.