IVM 40/24-2 M Lp
Aspirateur industriel IVM 40/24-2 Lp à 2 moteurs et système Longopac pour l'élimination de matières solides fines et grossières. Avec filtre étoile en PTFE pour poussières de classe M.
L'aspirateur industriel IVM 40/24-2 Lp, équipé de 2 moteurs universels permet d'aspirer les matières solides fines et grossières. Les 2 moteurs en 230 V monophasé fonctionnent individuellement. Doté d'un préséparateur cyclonique en acier inoxydable et d'un châssis en acier peint, l'appareil est très robuste et idéal pour les applications industrielles. Il est aussi compact et dispose de grandes roues pour des manipulation et déplacements faciles. Le grand filtre étoile en PTFE de la classe de poussière M peut être nettoyé confortablement sans désactiver l'aspirateur grâce système de décolmatage du filtre Pull and Clean. L'IVM 40/24-2 Lp est muni d'un système Longopac pour une évacuation des déchets sans dégagement de poussière.
Caractéristiques et avantages
2 moteurs et turbines
- Puissance d'aspiration élevée et robustesse.
Équipé d'un grand filtre en étoile
- Pour un ramassage sécurisé des matières solides et des poussières jusqu'à la classe de poussière H.
- Convient également aux grandes quantités de poussière.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Tension (V)
|220 - 240
|Fréquence (Hz)
|50 - 60
|Débit d'air (l/s/m³/h)
|100 / 360
|Dépression (mbar/kPa)
|225 / 22,5
|Capacité de la cuve (l)
|40
|Puissance absorbée (kW)
|2,3
|Type d'aspiration
|Électrique
|Diamètre nominal de raccordement
|DN 70
|Diamètre nominal des accessoires
|DN 50
|Niveau sonore (dB (A))
|77
|Classe de poussière du filtre principal
|M
|Surface filtrante – Filtre principal (m²)
|1,5
|Poids sans accessoire (kg)
|47
|Poids avec emballage (kg)
|47,8
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|680 x 655 x 1435
Équipement
- Filtre principal: Filtre étoile
- Accessoires en standard: non
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Domaines d'utilisation
- Pour les petites quantités de matières solides et de poussières