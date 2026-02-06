Un compresseur à canal latéral avec moteur triphasé pour un fonctionnement longue durée, le grand filtre étoile en PTFE pour poussières de classe M ainsi que le décolmatage manuel du filtre avec transmission mécanique font partie des nombreux atouts de notre aspirateur industriel IVM 60/30. L'appareil est robuste et dispose en standard d'un châssis en acier, d'un préséparateur et d'une cuve en acier inoxydable ainsi que de grandes roues assurant un transport facile et une mobilité sûre. Cet aspirateur convient à une utilisation universelle dans un environnement industriel pour l'élimination de matières solides fines et grossières, et ce même dans le cadre d'un fonctionnement en 2 ou 3x8.