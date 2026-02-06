IVM 60/30
Aspirateur industriel IVM 60/30 avec compresseur à canal latéral. Convient pour l'élimination de matières solides fines et grossières. Avec filtre étoile en PTFE pour poussières de classe M.
Un compresseur à canal latéral avec moteur triphasé pour un fonctionnement longue durée, le grand filtre étoile en PTFE pour poussières de classe M ainsi que le décolmatage manuel du filtre avec transmission mécanique font partie des nombreux atouts de notre aspirateur industriel IVM 60/30. L'appareil est robuste et dispose en standard d'un châssis en acier, d'un préséparateur et d'une cuve en acier inoxydable ainsi que de grandes roues assurant un transport facile et une mobilité sûre. Cet aspirateur convient à une utilisation universelle dans un environnement industriel pour l'élimination de matières solides fines et grossières, et ce même dans le cadre d'un fonctionnement en 2 ou 3x8.
Caractéristiques et avantages
Un compresseur à canal latéral très robuste
- Avec 3 kW de puissance absorbée et un démarrage progressif pour l'aspiration de grandes quantités de poussières et de matières solides.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|3
|Voltage (V)
|400
|Fréquence (Hz)
|50
|Débit d'air (l/s/m³/h)
|68 / 244,8
|Dépression (mbar/kPa)
|286 / 28,6
|Capacité de la cuve (l)
|60
|Matériau de la cuve
|Acier inoxydable
|Puissance nominale à l'entrée (kW)
|3
|Type d'aspiration
|Électrique
|Diamètre nominal de raccordement
|DN 70
|Diamètre nominal des accessoires
|DN 70 DN 50 DN 40
|Niveau sonore (dB (A))
|79
|Classe de poussière du filtre principal
|M
|Surface filtrante – Filtre principal (m²)
|2,2
|Poids sans accessoires (kg)
|99
|Poids avec emballage (kg)
|100,9
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|1030 x 680 x 1650
Équipement
- Filtre principal: Filtre étoile
- Accessoires en standard: non