IVM 60/36-3 H ACD
Aspirateur industriel puissant et robuste à 3 moteurs. Spécialement développé pour l'aspiration de grandes quantités de poussières fines et grossières inflammables (aspirateur hors zone 22).
Aspirateur industriel fiable et durable de la gamme Medium IVM 60/36-3 H ACD de la classe de poussière H pour une aspiration quasi universelle de tout type de matières solides inflammables avec l'aspirateur hors zone 22. Cet aspirateur puissant fonctionne grâce à 3 moteurs monophasés à commande individuelle tandis que la cuve de 60 litres permet d'accueillir de grandes quantités. Outre le filtre H, l'appareil dispose d'un grand filtre en étoile en PTFE de la classe de poussière M et du système de décolmatage du filtre innovant Pull and Clean pour un décolmatage sans interruption et en cours de fonctionnement. Des composants haut de gamme comme la cuve à déchets et le pré-séparateur en acier inoxydable résistant aux acides ou le châssis très robuste en acier garantissent une longue durée de vie tandis que de grandes roue assurent un transport facile et confortable jusqu'au lieu d'utilisation souhaité.
Caractéristiques et avantages
ACD – Applied for Combustible Dust (adapté aux poussières inflammables)Pour une aspiration aussi sécurisée que rentable des poussières inflammables. Conforme à la norme internationale IEC 60335-2-69.
Classe de poussière HAppareil complet certifié selon DIN EN 60335-2-69 pour la classe de poussière H. Pour un ramassage sécurisé des matières solides nocives et inflammables.
Décolmatage manuel du filtre Pull and CleanDécolmatage du filtre en un seul geste pendant le fonctionnement. Décolmatage du filtre par inversion du flux d'air.
Equipé de 3 moteurs turbines
- Trois turbines performantes pour une puissance de nettoyage importante.
- Moteurs à commande individuelle permettant d'ajuster la puissance d'aspiration aux besoins.
Équipée d'un grand filtre en étoile et d'un filtre à cartouche supplémentaire
- Pour un ramassage sécurisé des matières solides et des poussières jusqu'à la classe de poussière H.
- Sécurité maximale grâce à un système de filtration à 2 niveaux et à un taux de séparation optimal.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Tension (V)
|220 - 240
|Fréquence (Hz)
|50 - 60
|Débit d'air (l/s/m³/h)
|117 / 420
|Dépression (mbar/kPa)
|201 / 20,1
|Capacité de la cuve (l)
|60
|Matériau de la cuve
|Acier inoxydable
|Puissance absorbée (kW)
|3,6
|Type d'aspiration
|Électrique
|Diamètre nominal de raccordement
|DN 70
|Diamètre nominal des accessoires
|DN 50
|Niveau sonore (dB (A))
|jusqu'à 79
|Longueur du câble (m)
|7,5
|Classe de poussière du filtre principal
|M
|Surface filtrante – Filtre principal (m²)
|2
|Classe de poussière – Filtre secondaire
|H
|Surface filtrante – Filtre secondaire (m²)
|3,5
|Poids sans accessoire (kg)
|70,8
|Poids avec emballage (kg)
|71,7
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|1020 x 680 x 1670
Équipement
- Filtre principal: Filtre étoile
- Filtre secondaire: Filtre cartouche
- Accessoires en standard: non
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Domaines d'utilisation
- Pour le ramassage des poussières inflammables / combustibles