IVR 100/24-2 Ef
Deux turbines by-pass performantes assurent une puissance d'aspiration élevée de l'aspirateur industriel mobile IVR 100/24-2 Ef et une aspiration sécurisée de grandes quantités de poussières fines nocives.
La technologie de filtration sécurisée de la classe de poussière M ainsi que 2 turbines by-pass performantes avec une puissance absorbée de 2,4 kW de l'aspirateur industriel IVR 100/24-2 Ef permettent l'aspiration des copeaux et poussières fins et nocifs (LEP ≥ 0,1 mg/m³) en grandes quantités. Appareil mobile, alimenté par courant alternatif et équipé d'un filtre à poches durable et lavable ainsi que d'un décolmatage manuel du filtre pour une puissance d'aspiration élevée constante, parfaitement adapté aux exigences de l'industrie grâce à sa conception robuste et facilitant l'entretien. La cuve de 100 litres se vide au choix soit par la biais du châssis amovible ergonomique, soit par chariot élévateur ou grue – le tout sans avoir à retirer la tête motrice. Au besoin, l'évacuation est également possible dans un lieu d'évacuation spécifique au client tel qu'un convoyeur en sous-sol ou un conteneur.
Caractéristiques et avantages
Particulièrement robuste, particulièrement flexible
- Avec support d'aspiration/raccord coudé mobile très pratique.
- Avec une multitude de possibilités de rangement pour les accessoires.
- Appareil et châssis très robustes et dotés de tôles très épaisses.
Équipé de 2 moteurs de turbine très silencieux
- Pour une grande puissance d'aspiration et une puissance de nettoyage optimale.
- Turbines activables séparément pour une puissance d'aspiration individuelle en fonction des besoins.
- Tête motrice très silencieuse garantissant un rejet homogène de l'air de refroidissement.
Décolmatage manuel pratique du filtre
- Utilisation sans effort grâce à un levier ergonomique pour simplifier le décomatage.
- Prolonge la durée de vie du filtre et réduit les coûts de maintenance.
- Résultats de décolmatage identiques, quel que soit l'effort physique fourni.
Équipé d'un grand filtre à poches
- Pour un ramassage sécurisé des matières solides et des poussières jusqu'à la classe de poussière H.
- Convient également aux grandes quantités de poussière.
- Géométrie spéciale du filtre empêchant les matières solides aspirées de s'accrocher.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Tension (V)
|220 - 240
|Fréquence (Hz)
|50 - 60
|Débit d'air (l/s/m³/h)
|148 / 532
|Dépression (mbar/kPa)
|230 / 23
|Capacité de la cuve (l)
|100
|Puissance absorbée (kW)
|2,4
|Type d'aspiration
|Électrique
|Diamètre nominal de raccordement
|DN 50
|Diamètre nominal des accessoires
|DN 50
|Niveau sonore (dB (A))
|68
|Classe de poussière du filtre principal
|M
|Surface filtrante – Filtre principal (m²)
|1,75
|Poids sans accessoire (kg)
|116
|Poids avec emballage (kg)
|116,9
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|950 x 715 x 1640
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Domaines d'utilisation
- Pour les grandes quantités de copeaux fins
- Pour les grandes quantités de poussières nocives (LEP ≥ 0,1 mg/m³)