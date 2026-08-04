IVR 100/24-2 Ef

Deux turbines by-pass performantes assurent une puissance d'aspiration élevée de l'aspirateur industriel mobile IVR 100/24-2 Ef et une aspiration sécurisée de grandes quantités de poussières fines nocives.

La technologie de filtration sécurisée de la classe de poussière M ainsi que 2 turbines by-pass performantes avec une puissance absorbée de 2,4 kW de l'aspirateur industriel IVR 100/24-2 Ef permettent l'aspiration des copeaux et poussières fins et nocifs (LEP ≥ 0,1 mg/m³) en grandes quantités. Appareil mobile, alimenté par courant alternatif et équipé d'un filtre à poches durable et lavable ainsi que d'un décolmatage manuel du filtre pour une puissance d'aspiration élevée constante, parfaitement adapté aux exigences de l'industrie grâce à sa conception robuste et facilitant l'entretien. La cuve de 100 litres se vide au choix soit par la biais du châssis amovible ergonomique, soit par chariot élévateur ou grue – le tout sans avoir à retirer la tête motrice. Au besoin, l'évacuation est également possible dans un lieu d'évacuation spécifique au client tel qu'un convoyeur en sous-sol ou un conteneur.

Caractéristiques et avantages
Particulièrement robuste, particulièrement flexible
  • Avec support d'aspiration/raccord coudé mobile très pratique.
  • Avec une multitude de possibilités de rangement pour les accessoires.
  • Appareil et châssis très robustes et dotés de tôles très épaisses.
Équipé de 2 moteurs de turbine très silencieux
  • Pour une grande puissance d'aspiration et une puissance de nettoyage optimale.
  • Turbines activables séparément pour une puissance d'aspiration individuelle en fonction des besoins.
  • Tête motrice très silencieuse garantissant un rejet homogène de l'air de refroidissement.
Décolmatage manuel pratique du filtre
  • Utilisation sans effort grâce à un levier ergonomique pour simplifier le décomatage.
  • Prolonge la durée de vie du filtre et réduit les coûts de maintenance.
  • Résultats de décolmatage identiques, quel que soit l'effort physique fourni.
Équipé d'un grand filtre à poches
  • Pour un ramassage sécurisé des matières solides et des poussières jusqu'à la classe de poussière H.
  • Convient également aux grandes quantités de poussière.
  • Géométrie spéciale du filtre empêchant les matières solides aspirées de s'accrocher.
Spécifications

Données techniques

Nombre de phases (Ph) 1
Tension (V) 220 - 240
Fréquence (Hz) 50 - 60
Débit d'air (l/s/m³/h) 148 / 532
Dépression (mbar/kPa) 230 / 23
Capacité de la cuve (l) 100
Puissance absorbée (kW) 2,4
Type d'aspiration Électrique
Diamètre nominal de raccordement DN 50
Diamètre nominal des accessoires DN 50
Niveau sonore (dB (A)) 68
Classe de poussière du filtre principal M
Surface filtrante – Filtre principal (m²) 1,75
Poids sans accessoire (kg) 116
Poids avec emballage (kg) 116,9
Dimensions (L × l × H) (mm) 950 x 715 x 1640
Aspirateur industriel IVR 100/24-2 Ef
Aspirateur industriel IVR 100/24-2 Ef
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Domaines d'utilisation
  • Pour les grandes quantités de copeaux fins
  • Pour les grandes quantités de poussières nocives (LEP ≥ 0,1 mg/m³)
Accessoires