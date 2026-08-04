IVR 100/24-2 Sc H ACD
Avec une puissance de 2,4 kW, l'IVR 100/24-2 Sc H ACD sait se montrer convaincant pour aspirer les poussières inflammables et les copeaux fins (machine à positionner hors zone ATEX).
Aspirateur industriel IVR 100/24-2 Sc H ACD conçu pour l'aspiration de quantités moyennes de copeaux et de poussières inflammables dans les zones sans risque d'explosion. Avec une puissance de 2,4 kW, cette solution performante à deux turbines en 230 V monophasé garantit une puissance d'aspiration élevée constante. Cette dernière est maintenue constante grâce à un filtre à poches lavable et durable pour poussières de classe M , à un filtre à cartouche pour poussières de classe H ainsi que grâce à un système de décolmatage manuel efficace du filtre. Le vidage dégageant peu de poussière de la cuve à roulettes de 100 litres s'effectue confortablement grâce à un système de cuve amovible ergonomique ne nécessitant pas de retirer la tête motrice tandis qu'un sac filtrant de sécurité garantit une élimination sécurisée des matières aspirées. La grande mobilité , le fonctionnement très silencieux , le format compact, l'ensemble robuste et très facile d'entretien complètent le vaste éventail d' avantages de cet aspirateur.
Caractéristiques et avantages
ACD – Applied for Combustible Dust (adapté aux poussières inflammables)Pour une aspiration aussi sécurisée que rentable des poussières inflammables. Conforme à la norme internationale IEC 60335-2-69.
Particulièrement robuste, particulièrement flexibleAvec support d'aspiration/raccord coudé mobile très pratique. Avec une multitude de possibilités de rangement pour les accessoires. Appareil et châssis très robustes et dotés de tôles très épaisses.
Équipé de 2 moteurs de turbine très silencieuxPour une grande puissance d'aspiration et une puissance de nettoyage optimale. Turbines activables séparément pour une puissance d'aspiration individuelle en fonction des besoins. Tête motrice très silencieuse garantissant un rejet homogène de l'air de refroidissement.
Décolmatage manuel pratique du filtre
- Utilisation sans effort grâce à un levier ergonomique pour simplifier le décomatage.
- Prolonge la durée de vie du filtre et réduit les coûts de maintenance.
- Résultats de décolmatage identiques, quel que soit l'effort physique fourni.
Équipé d'un grand filtre à poches
- Pour un ramassage sécurisé des matières solides et des poussières jusqu'à la classe de poussière H.
- Convient également aux grandes quantités de poussière.
- Géométrie spéciale du filtre empêchant les matières solides aspirées de s'accrocher.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Tension (V)
|220 - 240
|Fréquence (Hz)
|50 - 60
|Débit d'air (l/s/m³/h)
|148 / 532
|Dépression (mbar/kPa)
|230 / 23
|Capacité de la cuve (l)
|100
|Matériau de la cuve
|Acier
|Puissance absorbée (kW)
|2,4
|Type d'aspiration
|Électrique
|Diamètre nominal de raccordement
|DN 70
|Diamètre nominal des accessoires
|DN 50
|Niveau sonore (dB (A))
|68
|Longueur du câble (m)
|10
|Classe de poussière du filtre principal
|M
|Surface filtrante – Filtre principal (m²)
|1,75
|Classe de poussière – Filtre secondaire
|H
|Surface filtrante – Filtre secondaire (m²)
|3
|Couleur
|Anthracite
|Poids sans accessoire (kg)
|124
|Poids avec emballage (kg)
|124,9
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|855 x 760 x 1869
Équipement
- Filtre principal: Filtre à poches
- Filtre secondaire: Filtre cartouche
- Accessoires en standard: non
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Domaines d'utilisation
- Pour les moyennes et grandes quantités de copeaux fins et de gros copeaux