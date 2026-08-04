Aspirateur industriel IVR 100/24-2 Sc H ACD conçu pour l'aspiration de quantités moyennes de copeaux et de poussières inflammables dans les zones sans risque d'explosion. Avec une puissance de 2,4 kW, cette solution performante à deux turbines en 230 V monophasé garantit une puissance d'aspiration élevée constante. Cette dernière est maintenue constante grâce à un filtre à poches lavable et durable pour poussières de classe M , à un filtre à cartouche pour poussières de classe H ainsi que grâce à un système de décolmatage manuel efficace du filtre. Le vidage dégageant peu de poussière de la cuve à roulettes de 100 litres s'effectue confortablement grâce à un système de cuve amovible ergonomique ne nécessitant pas de retirer la tête motrice tandis qu'un sac filtrant de sécurité garantit une élimination sécurisée des matières aspirées. La grande mobilité , le fonctionnement très silencieux , le format compact, l'ensemble robuste et très facile d'entretien complètent le vaste éventail d' avantages de cet aspirateur.