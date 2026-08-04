IVR 100/24-2 Sc H ACD

Avec une puissance de 2,4 kW, l'IVR 100/24-2 Sc H ACD sait se montrer convaincant pour aspirer les poussières inflammables et les copeaux fins (machine à positionner hors zone ATEX).

Aspirateur industriel IVR 100/24-2 Sc H ACD conçu pour l'aspiration de quantités moyennes de copeaux et de poussières inflammables dans les zones sans risque d'explosion. Avec une puissance de 2,4 kW, cette solution performante à deux turbines en 230 V monophasé garantit une puissance d'aspiration élevée constante. Cette dernière est maintenue constante grâce à un filtre à poches lavable et durable pour poussières de classe M , à un filtre à cartouche pour poussières de classe H ainsi que grâce à un système de décolmatage manuel efficace du filtre. Le vidage dégageant peu de poussière de la cuve à roulettes de 100 litres s'effectue confortablement grâce à un système de cuve amovible ergonomique ne nécessitant pas de retirer la tête motrice tandis qu'un sac filtrant de sécurité garantit une élimination sécurisée des matières aspirées. La grande mobilité , le fonctionnement très silencieux , le format compact, l'ensemble robuste et très facile d'entretien complètent le vaste éventail d' avantages de cet aspirateur.

Caractéristiques et avantages
Aspirateur industriel IVR 100/24-2 Sc H ACD: ACD – Applied for Combustible Dust (adapté aux poussières inflammables)
ACD – Applied for Combustible Dust (adapté aux poussières inflammables)
Pour une aspiration aussi sécurisée que rentable des poussières inflammables. Conforme à la norme internationale IEC 60335-2-69.
Aspirateur industriel IVR 100/24-2 Sc H ACD: Particulièrement robuste, particulièrement flexible
Particulièrement robuste, particulièrement flexible
Avec support d'aspiration/raccord coudé mobile très pratique. Avec une multitude de possibilités de rangement pour les accessoires. Appareil et châssis très robustes et dotés de tôles très épaisses.
Aspirateur industriel IVR 100/24-2 Sc H ACD: Équipé de 2 moteurs de turbine très silencieux
Équipé de 2 moteurs de turbine très silencieux
Pour une grande puissance d'aspiration et une puissance de nettoyage optimale. Turbines activables séparément pour une puissance d'aspiration individuelle en fonction des besoins. Tête motrice très silencieuse garantissant un rejet homogène de l'air de refroidissement.
Décolmatage manuel pratique du filtre
  • Utilisation sans effort grâce à un levier ergonomique pour simplifier le décomatage.
  • Prolonge la durée de vie du filtre et réduit les coûts de maintenance.
  • Résultats de décolmatage identiques, quel que soit l'effort physique fourni.
Équipé d'un grand filtre à poches
  • Pour un ramassage sécurisé des matières solides et des poussières jusqu'à la classe de poussière H.
  • Convient également aux grandes quantités de poussière.
  • Géométrie spéciale du filtre empêchant les matières solides aspirées de s'accrocher.
Spécifications

Données techniques

Nombre de phases (Ph) 1
Tension (V) 220 - 240
Fréquence (Hz) 50 - 60
Débit d'air (l/s/m³/h) 148 / 532
Dépression (mbar/kPa) 230 / 23
Capacité de la cuve (l) 100
Matériau de la cuve Acier
Puissance absorbée (kW) 2,4
Type d'aspiration Électrique
Diamètre nominal de raccordement DN 70
Diamètre nominal des accessoires DN 50
Niveau sonore (dB (A)) 68
Longueur du câble (m) 10
Classe de poussière du filtre principal M
Surface filtrante – Filtre principal (m²) 1,75
Classe de poussière – Filtre secondaire H
Surface filtrante – Filtre secondaire (m²) 3
Couleur Anthracite
Poids sans accessoire (kg) 124
Poids avec emballage (kg) 124,9
Dimensions (L × l × H) (mm) 855 x 760 x 1869

Équipement

  • Filtre principal: Filtre à poches
  • Filtre secondaire: Filtre cartouche
  • Accessoires en standard: non
Aspirateur industriel IVR 100/24-2 Sc H ACD
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Aspirateur industriel IVR 100/24-2 Sc H ACD
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Domaines d'utilisation
  • Pour les moyennes et grandes quantités de copeaux fins et de gros copeaux
Accessoires