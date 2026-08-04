IVR 100/30 Ef
Aspirateur industriel robuste IVR 100/30 Ef. Pour l'aspiration mobile et stationnaire des matières solides – des copeaux fins jusqu'au sable et à la grenaille en passant par les poussières nocives.
L'aspirateur industriel mobile à courant triphasé IVR 100/30 Ef est spécialement conçu pour les exigences industrielles les plus poussées en matière de performances, de robustesse et de facilité d'utilisation. Équipé d'emplacements soudés pour chariot élévateur, d'anneaux de levage, d'une trappe d'évacuation et d'un châssis amovible ergonomique, sa cuve de 100 litres peut être vidée de plusieurs manières confortables sans avoir à retirer la tête motrice. Il est ainsi possible d'éliminer rapidement et simplement de grandes quantités de matières solides telles que les copeaux fins, les gros copeaux et les poussières nocives (LEP ≥ 0,1 mg/m³), le sable ou la grenaille. Le système de filtration de la classe de poussière M doté d'un filtre à poches durable et lavable ainsi que d'un décolmatage manuel du filtre garantit en permanence une aspiration sécurisée à puissance d'aspiration élevée constante. À cet effet, l'appareil est équipé d'un compresseur à canal latéral performant et économe en énergie (IE2) ainsi que d'un moteur d'une puissance absorbée de 3 kW qui nécessite peu d'entretien et qui est en outre conçu pour un fonctionnement continu.
Caractéristiques et avantages
Particulièrement robuste, particulièrement flexible
- Avec support d'aspiration/raccord coudé mobile très pratique.
- Avec une multitude de possibilités de rangement pour les accessoires.
- Appareil et châssis très robustes et dotés de tôles très épaisses.
Un compresseur à canal latéral très robuste
- Avec 3 kW de puissance absorbée et un démarrage progressif pour l'aspiration de grandes quantités de poussières et de matières solides.
- Pour une puissance d'aspiration importante et une durée de vie minimale de 20 000 heures.
- Optimal pour les usages mobiles avec utilisation par plusieurs équipes.
Décolmatage manuel pratique du filtre
- Utilisation sans effort grâce à un levier ergonomique pour simplifier le décomatage.
- Prolonge la durée de vie du filtre et réduit les coûts de maintenance.
- Résultats de décolmatage identiques, quel que soit l'effort physique fourni.
Équipé d'un grand filtre à poches
- Pour un ramassage sécurisé des matières solides et des poussières jusqu'à la classe de poussière H.
- Convient également aux grandes quantités de poussière.
- Géométrie spéciale du filtre empêchant les matières solides aspirées de s'accrocher.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|3
|Tension (V)
|400
|Fréquence (Hz)
|50 - 60
|Débit d'air (l/s/m³/h)
|88 / 315
|Dépression (mbar/kPa)
|260 / 26
|Capacité de la cuve (l)
|100
|Puissance absorbée (kW)
|3
|Type d'aspiration
|Électrique
|Diamètre nominal de raccordement
|DN 70
|Diamètre nominal des accessoires
|DN 50
|Niveau sonore (dB (A))
|62
|Classe de poussière du filtre principal
|M
|Surface filtrante – Filtre principal (m²)
|1,75
|Poids sans accessoire (kg)
|172
|Poids avec emballage (kg)
|172,9
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|950 x 715 x 1985
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Domaines d'utilisation
- Pour les grandes quantités de poussières fines et nocives (LEP ≥ 0,1 mg/m³)
- Pour les grandes quantités de matières solides telles que les copeaux fins et les gros copeaux, le sable, la grenaille