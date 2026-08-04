Aspirateur industriel IVR 100/30 Sc M ACD robuste et utilisable de manière mobile comme stationnaire dans les zones sans risque d'explosion pour les utilisations intensives en trois-huit. Cet aspirateur triphasé doté d'une filtration pour les poussières de classe M est adapté à l'aspiration de grandes quantités de copeaux fins et poussières , inflammables et nocifs (LEP ≥ 0,1 mg/m³). Très silencieux en fonctionnement et équipé d'un décolmatage manuel du filtre et d'un filtre à poches lavable et durable pour une puissance d'aspiration élevée constante, l'aspirateur satisfait également à d'autres exigences importantes de l'industrie. Un châssis amovible ergonomique ainsi qu'un sac en PE avec mécanisme de fermeture intégré et un flexible de compensation de pression garantissent un vidage confortable, sécurisé et dégageant peu de poussière de la cuve à roulettes de 100 litres. Un fonctionnement silencieux avec une puissance d'aspiration élevée est garanti grâce au moteur de 3 kW robuste, à entraînement direct et économe en énergie (IE2) ainsi qu'au compresseur à canal latéral très performant doté d'une turbine à géométrie optimisée pour produire des dépressions importantes.