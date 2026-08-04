IVR 100/30 Sc M ACD
IVR 100/30 Sc M ACD pour l'aspiration mobile et stationnaire de grandes quantités de poussières et de matières solides fines, inflammables et nocives (machine à positionner hors zone ATEX).
Aspirateur industriel IVR 100/30 Sc M ACD robuste et utilisable de manière mobile comme stationnaire dans les zones sans risque d'explosion pour les utilisations intensives en trois-huit. Cet aspirateur triphasé doté d'une filtration pour les poussières de classe M est adapté à l'aspiration de grandes quantités de copeaux fins et poussières , inflammables et nocifs (LEP ≥ 0,1 mg/m³). Très silencieux en fonctionnement et équipé d'un décolmatage manuel du filtre et d'un filtre à poches lavable et durable pour une puissance d'aspiration élevée constante, l'aspirateur satisfait également à d'autres exigences importantes de l'industrie. Un châssis amovible ergonomique ainsi qu'un sac en PE avec mécanisme de fermeture intégré et un flexible de compensation de pression garantissent un vidage confortable, sécurisé et dégageant peu de poussière de la cuve à roulettes de 100 litres. Un fonctionnement silencieux avec une puissance d'aspiration élevée est garanti grâce au moteur de 3 kW robuste, à entraînement direct et économe en énergie (IE2) ainsi qu'au compresseur à canal latéral très performant doté d'une turbine à géométrie optimisée pour produire des dépressions importantes.
Caractéristiques et avantages
ACD – Applied for Combustible Dust (adapté aux poussières inflammables)Pour une aspiration aussi sécurisée que rentable des poussières inflammables. Conforme à la norme internationale IEC 60335-2-69.
Particulièrement robuste, particulièrement flexibleAvec support d'aspiration/raccord coudé mobile très pratique. Avec une multitude de possibilités de rangement pour les accessoires. Appareil et châssis très robustes et dotés de tôles très épaisses.
Un compresseur à canal latéral très robusteAvec 3 kW de puissance absorbée et un démarrage progressif pour l'aspiration de grandes quantités de poussières et de matières solides. Pour une puissance d'aspiration importante et une durée de vie minimale de 20 000 heures. Optimal pour les usages mobiles avec utilisation par plusieurs équipes.
Décolmatage manuel pratique du filtre
- Utilisation sans effort grâce à un levier ergonomique pour simplifier le décomatage.
- Prolonge la durée de vie du filtre et réduit les coûts de maintenance.
- Résultats de décolmatage identiques, quel que soit l'effort physique fourni.
Équipé d'un grand filtre à poches
- Pour un ramassage sécurisé des matières solides et des poussières jusqu'à la classe de poussière H.
- Convient également aux grandes quantités de poussière.
- Géométrie spéciale du filtre empêchant les matières solides aspirées de s'accrocher.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|3
|Tension (V)
|400
|Fréquence (Hz)
|50 - 60
|Débit d'air (l/s/m³/h)
|88 / 315
|Dépression (mbar/kPa)
|260 / 26
|Capacité de la cuve (l)
|100
|Matériau de la cuve
|Acier
|Puissance absorbée (kW)
|3
|Type d'aspiration
|Électrique
|Diamètre nominal de raccordement
|DN 70
|Diamètre nominal des accessoires
|DN 50
|Niveau sonore (dB (A))
|62
|Longueur du câble (m)
|7,5
|Classe de poussière du filtre principal
|M
|Surface filtrante – Filtre principal (m²)
|1,75
|Couleur
|Anthracite
|Poids sans accessoire (kg)
|159
|Poids avec emballage (kg)
|159,9
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|915 x 760 x 1975
Équipement
- Filtre principal: Filtre à poches
- Accessoires en standard: non
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Domaines d'utilisation
- Pour les grandes quantités de poussières fines et nocives (LEP ≥ 0,1 mg/m³)
- Pour les grandes quantités de matières solides telles que les copeaux fins et les gros copeaux, le sable, la grenaille