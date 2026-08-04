L'aspirateur industriel IVR 100/40-Pp Sc équipé d'un entraînement pneumatique à plusieurs étages génère une dépression très importante. De cette façon, les poussières et même les produits pâteux peuvent être transportés sur de grandes distances. L'aspirateur pneumatique est équipé d'un filtre à poches performant qui offre une filtration fiable, y compris des poussières fines. Le filtre à poches est disponible en version 1,75 m² ou 3,2 m². Un sac en PE et un flexible de compensation de pression permettent un vidage à très faible dégagement de poussière. La cuve de 100 litres est munie d'une structure de déplacement pratique qui garantit également une récupération aisée.