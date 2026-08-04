IVR 100/40-Pp Sc
IVR 100/40-Pp Sc : aspirateur industriel fonctionnant grâce à un entraînement pneumatique pour l'aspiration de poussières ou de produits pâteux sur de grandes distances. Avec filtre à poches.
L'aspirateur industriel IVR 100/40-Pp Sc équipé d'un entraînement pneumatique à plusieurs étages génère une dépression très importante. De cette façon, les poussières et même les produits pâteux peuvent être transportés sur de grandes distances. L'aspirateur pneumatique est équipé d'un filtre à poches performant qui offre une filtration fiable, y compris des poussières fines. Le filtre à poches est disponible en version 1,75 m² ou 3,2 m². Un sac en PE et un flexible de compensation de pression permettent un vidage à très faible dégagement de poussière. La cuve de 100 litres est munie d'une structure de déplacement pratique qui garantit également une récupération aisée.
Caractéristiques et avantages
Système de vidange dégageant peu de poussière grâce au sac PE
- Vidange dégageant peu de poussière grâce au mécanisme de fermeture et au tuyau flexible compensateur de pression.
- Élimination simple et sécurisée des poussières grâce au sac PE.
Décolmatage simple du filtre grâce à un mécanisme de secouage manuel
- Manipulation régulière du levier du mécanisme vibrant pour une puissance d'aspiration élevée constante.
Fonctionnement silencieux
- Fonctionnement silencieux grâce à l'unité d'entraînement insonorisée.
Spécifications
Données techniques
|Débit d'air (l/s/m³/h)
|95 / 341
|Dépression (mbar/kPa)
|500 / 50
|Capacité de la cuve (l)
|100
|Puissance absorbée (kW)
|4
|Type d'aspiration
|Pneumatique
|Diamètre nominal de raccordement
|DN 50
|Diamètre nominal des accessoires
|DN 50
|Niveau sonore (dB (A))
|55 - 80
|Classe de poussière du filtre principal
|M
|Surface filtrante – Filtre principal (m²)
|1,75
|Poids sans accessoire (kg)
|101
|Poids avec emballage (kg)
|104,9
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|915 x 760 x 1620