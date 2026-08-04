L'aspirateur industriel robuste pour une installation dans les zones sans risque d'explosion ! Malgré sa contenance importante, l'IVR 100/40 Sc H ACD présente une surface au sol relativement réduite et convient ainsi parfaitement à l'utilisation dans des ateliers de production où l'espace est restreint. Un filtre à poches interne renforcé ( pour poussières de classe M) doté d'une grande surface filtrante (1,75 m²) , un filtre à cartouche pour les poussières de classe H d'une surface filtrante de 3 m² , un préséparateur cyclonique et un décolmatage efficace du filtre permettent un ramassage fiable des poussières fines, poussières inflammables y compris. Un flexible de compensation de pression et un dispositif de retenue garantissent une aspiration dégageant peu de poussière directement dans un sac de récupération. La cuve est se fixe solidement au châssis de l'aspirateur pour un déplacement confortable et facile de l'ensemble. Le niveau sonore de l'appareil est agréable grâce au silencieux intégré. La conception robuste et le compresseur à canal latéral sans usure garantissent une longue durée de vie, même en cas d'utilisation continue dans l'industrie.