IVR 100/75-Pp Ef

Aspirateur fonte grise et sable IVR 100/75-Pp Ef : aspirateur industriel à entraînement pneumatique. Grâce à une trappe de vidage, l'aspirateur pneumatique permet une évacuation facile des fluides lourds vers un convoyeur en sous-sol ou une benne.

L'aspirateur industriel IVR 100/75-Pp Ef est un aspirateur fonte grise et sable équipé d'un filtre à poches. L'appareil est doté d'une trappe de vidage à actionnement manuel pour une évacuation facile des fluides lourds vers un convoyeur en sous-sol ou une benne. L'entraînement n'a pas besoin d'être retiré à cet effet. Par ailleurs, le châssis peut être levé à l'aide d'un chariot élévateur ou transporté par une grue. Le IVR 100/75-Pp Ef a été développé spécialement pour le ramassage de fluides lourds tels que le sable, la fonte grise ou la grenaille et trouve son utilisation par exemple dans les fonderies.

Caractéristiques et avantages
Vidage confortable et rapide de la cuve par grue
  • Pour le vidage, des anneaux de levage permettent hisser l'appareil en toute sécurité à l'aide d'une grue.
Décolmatage simple du filtre grâce à un mécanisme de secouage manuel
  • L'actionnement régulier du levier d'agitation garantit une puissance d'aspiration constante.
  • Efficacité du décolmatage manuel du filtre défiant toute concurrence grâce à l’armature métallique en treillis présente dans chaque poche du filtre.
Conçu pour les poussières de classe M et une sécurité élevée
  • Filtration de classe M pour l'aspiration des poussières nocives.
Fonctionnement silencieux
  • Fonctionnement silencieux grâce au bloc moteur insonorisé.
Spécifications

Données techniques

Débit d'air (l/s/m³/h) 203 / 732
Dépression (mbar/kPa) 500 / 50
Capacité de la cuve (l) 100
Puissance absorbée (kW) 7,5
Type d'aspiration Pneumatique
Diamètre nominal de raccordement DN 50
Diamètre nominal des accessoires DN 50
Niveau sonore (dB (A)) 55 - 80
Classe de poussière du filtre principal M
Surface filtrante – Filtre principal (m²) 1,75
Poids sans accessoire (kg) 123
Poids avec emballage (kg) 138,9
Dimensions (L × l × H) (mm) 972 x 714 x 1629
Aspirateur industriel IVR 100/75-Pp Ef
Aspirateur industriel IVR 100/75-Pp Ef
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