IVR 100/75-Pp Sc

Le IVR 100/75-Pp Sc est un aspirateur industriel doté d'un entraînement pneumatique à plusieurs étages. Les poussières ou les produits pâteux peuvent être transportés sur de grandes distances grâce à la puissante dépression.

Le IVR 100/75-Pp Sc est un aspirateur industriel fonctionnant grâce à un entraînement pneumatique à plusieurs étages. La dépression importante permet de déplacer les poussières et les produits pâteux sur de grandes distances. Le filtre à poches performant est également idéal pour les poussières fines et est disponible en version 1,75 m² ou 3,2 m². La cuve de 100 litres est munie d'une structure de déplacement pratique qui permet également une récupération confortable. Le IVR 100/75-Pp Sc permet un vidage à faible dégagement de poussière grâce à un sac en PE et à un flexible de compensation de pression.

Caractéristiques et avantages
Système de vidange dégageant peu de poussière grâce au sac PE
  • Vidange dégageant peu de poussière grâce au mécanisme de fermeture et au tuyau flexible compensateur de pression.
Décolmatage simple du filtre grâce à un mécanisme de secouage manuel
  • Manipulation régulière du levier du mécanisme vibrant pour une puissance d'aspiration élevée constante.
  • Efficacité du décolmatage manuel du filtre défiant toute concurrence grâce à l’armature métallique en treillis présente dans chaque poche du filtre.
Fonctionnement silencieux
  • Fonctionnement silencieux grâce à l'unité d'entraînement insonorisée.
Spécifications

Données techniques

Débit d'air (l/s/m³/h) 203 / 732
Dépression (mbar/kPa) 500 / 50
Capacité de la cuve (l) 100
Puissance absorbée (kW) 7,5
Type d'aspiration Pneumatique
Diamètre nominal de raccordement DN 50
Diamètre nominal des accessoires DN 50
Niveau sonore (dB (A)) 55 - 80
Classe de poussière du filtre principal M
Surface filtrante – Filtre principal (m²) 1,75
Poids sans accessoire (kg) 107
Poids avec emballage (kg) 110,9
Dimensions (L × l × H) (mm) 915 x 760 x 1583
Aspirateur industriel IVR 100/75-Pp Sc
Aspirateur industriel IVR 100/75-Pp Sc
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