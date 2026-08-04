Le IVR 100/75-Pp Sc est un aspirateur industriel fonctionnant grâce à un entraînement pneumatique à plusieurs étages. La dépression importante permet de déplacer les poussières et les produits pâteux sur de grandes distances. Le filtre à poches performant est également idéal pour les poussières fines et est disponible en version 1,75 m² ou 3,2 m². La cuve de 100 litres est munie d'une structure de déplacement pratique qui permet également une récupération confortable. Le IVR 100/75-Pp Sc permet un vidage à faible dégagement de poussière grâce à un sac en PE et à un flexible de compensation de pression.