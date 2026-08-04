IVR 100/75-Pp Sc
Le IVR 100/75-Pp Sc est un aspirateur industriel doté d'un entraînement pneumatique à plusieurs étages. Les poussières ou les produits pâteux peuvent être transportés sur de grandes distances grâce à la puissante dépression.
Le IVR 100/75-Pp Sc est un aspirateur industriel fonctionnant grâce à un entraînement pneumatique à plusieurs étages. La dépression importante permet de déplacer les poussières et les produits pâteux sur de grandes distances. Le filtre à poches performant est également idéal pour les poussières fines et est disponible en version 1,75 m² ou 3,2 m². La cuve de 100 litres est munie d'une structure de déplacement pratique qui permet également une récupération confortable. Le IVR 100/75-Pp Sc permet un vidage à faible dégagement de poussière grâce à un sac en PE et à un flexible de compensation de pression.
Caractéristiques et avantages
Système de vidange dégageant peu de poussière grâce au sac PE
- Vidange dégageant peu de poussière grâce au mécanisme de fermeture et au tuyau flexible compensateur de pression.
Décolmatage simple du filtre grâce à un mécanisme de secouage manuel
- Manipulation régulière du levier du mécanisme vibrant pour une puissance d'aspiration élevée constante.
- Efficacité du décolmatage manuel du filtre défiant toute concurrence grâce à l’armature métallique en treillis présente dans chaque poche du filtre.
Fonctionnement silencieux
- Fonctionnement silencieux grâce à l'unité d'entraînement insonorisée.
Spécifications
Données techniques
|Débit d'air (l/s/m³/h)
|203 / 732
|Dépression (mbar/kPa)
|500 / 50
|Capacité de la cuve (l)
|100
|Puissance absorbée (kW)
|7,5
|Type d'aspiration
|Pneumatique
|Diamètre nominal de raccordement
|DN 50
|Diamètre nominal des accessoires
|DN 50
|Niveau sonore (dB (A))
|55 - 80
|Classe de poussière du filtre principal
|M
|Surface filtrante – Filtre principal (m²)
|1,75
|Poids sans accessoire (kg)
|107
|Poids avec emballage (kg)
|110,9
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|915 x 760 x 1583