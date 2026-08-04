IVR 60/24-2 Sc M ACD

Pour une aspiration sécurisée des poussières et des matières solides inflammables et nocives : l'IVR 60/24-2 Sc M ACD (machine à positionner hors zone ATEX).

Pour une aspiration sécurisée des matières solides et poussières inflammables et nocives : l'IVR 60/24-2 Sc M ACD . Il est mobile et très robuste pour une utilisation dans les zones sans risque d'explosion. Très silencieux, il pourra être placé au plus près de l'utilisateur et limitera le niveau sonore.

Caractéristiques et avantages
Aspirateur industriel IVR 60/24-2 Sc M ACD: ACD – Applied for Combustible Dust (adapté aux poussières inflammables)
ACD – Applied for Combustible Dust (adapté aux poussières inflammables)
Pour une aspiration aussi sécurisée que rentable des poussières inflammables. Conforme à la norme internationale IEC 60335-2-69.
Aspirateur industriel IVR 60/24-2 Sc M ACD: Particulièrement robuste, particulièrement flexible
Particulièrement robuste, particulièrement flexible
Avec support d'aspiration/raccord coudé mobile très pratique. Format très compact avec de très nombreuses possibilités pour emporter des accessoires. Appareil et châssis très robustes et dotés de tôles très épaisses.
Aspirateur industriel IVR 60/24-2 Sc M ACD: Équipé de 2 moteurs de turbine très silencieux
Équipé de 2 moteurs de turbine très silencieux
Pour une grande puissance d'aspiration et une puissance de nettoyage optimale. Turbines activables séparément pour une puissance d'aspiration individuelle en fonction des besoins. Tête motrice très silencieuse garantissant un rejet homogène de l'air de refroidissement.
Décolmatage manuel pratique du filtre
  • Utilisation sans effort grâce à un levier ergonomique pour simplifier le décomatage.
  • Prolonge la durée de vie du filtre et réduit les coûts de maintenance.
  • Résultats de décolmatage identiques, quel que soit l'effort physique fourni.
Équipé d'un grand filtre à poches
  • Pour un ramassage sécurisé des matières solides et des poussières jusqu'à la classe de poussière H.
  • Convient également aux grandes quantités de poussière.
  • Géométrie spéciale du filtre empêchant les matières solides aspirées de s'accrocher.
Spécifications

Données techniques

Nombre de phases (Ph) 1
Tension (V) 220 - 240
Fréquence (Hz) 50 - 60
Débit d'air (l/s/m³/h) 148 / 532
Dépression (mbar/kPa) 230 / 23
Capacité de la cuve (l) 60
Matériau de la cuve Acier
Puissance absorbée (kW) 2,4
Type d'aspiration Électrique
Diamètre nominal de raccordement DN 70
Diamètre nominal des accessoires DN 50
Niveau sonore (dB (A)) 68
Longueur du câble (m) 10
Classe de poussière du filtre principal M
Surface filtrante – Filtre principal (m²) 1,75
Couleur Anthracite
Poids sans accessoire (kg) 87
Poids avec emballage (kg) 87,8
Dimensions (L × l × H) (mm) 855 x 760 x 1290

Équipement

  • Filtre principal: Filtre à poches
  • Accessoires en standard: non
Aspirateur industriel IVR 60/24-2 Sc M ACD
Aspirateur industriel IVR 60/24-2 Sc M ACD
Aspirateur industriel IVR 60/24-2 Sc M ACD
Aspirateur industriel IVR 60/24-2 Sc M ACD
Videos
Domaines d'utilisation
  • Pour les petites quantités de poussières inflammables et nocives (LEP ≥ 0,1 mg/m³)
  • Pour les petites quantités de copeaux fins et de poussières fines
Accessoires