Aspirateur industriel IVR 60/30 Sc H ACD utilisable de manière mobile comme stationnaire dans les zones sans risque d'explosion, doté d'une filtration pour les poussières de classe H garantissant une aspiration sécurisée de petites quantités de copeaux fins ainsi que de poussières inflammables et nocives (LEP < 0,1 mg/m³). Equipé d'un moteur triphasé de 3 kW nécessitant peu de maintenance et d'un compresseur à canal latéral performant et économe en énergie (IE2) , il est adapté à une utilisation continue en trois-huit. Un châssis amovible ergonomique permet un vidage confortable de la cuve de 60 litres sans avoir à retirer la tête motrice. Le système de vidage dégageant peu de poussière est complété par un sac filtrant de sécurité, qui garantit également une élimination sécurisée. Cet aspirateur industriel triphasé mobile dispose d'un filtre à poches de classe M, lavable, durable et aux jointures soudées et d'un filtre à cartouche de classe H . Grâce au système de décolmatage manuel simple et ergonomique , une puissance d'aspiration constante est assurée à tout moment. Le bloc moteur insonorisé permet un fonctionnement silencieux.