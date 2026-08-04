IVR 60/30 Sc H ACD
Aspirateur industriel IVR 60/30 Sc H ACD pour l' aspiration continue et sécurisée des poussières et des matières solides inflammables et nocives (machine à positionner hors zone ATEX).
Aspirateur industriel IVR 60/30 Sc H ACD utilisable de manière mobile comme stationnaire dans les zones sans risque d'explosion, doté d'une filtration pour les poussières de classe H garantissant une aspiration sécurisée de petites quantités de copeaux fins ainsi que de poussières inflammables et nocives (LEP < 0,1 mg/m³). Equipé d'un moteur triphasé de 3 kW nécessitant peu de maintenance et d'un compresseur à canal latéral performant et économe en énergie (IE2) , il est adapté à une utilisation continue en trois-huit. Un châssis amovible ergonomique permet un vidage confortable de la cuve de 60 litres sans avoir à retirer la tête motrice. Le système de vidage dégageant peu de poussière est complété par un sac filtrant de sécurité, qui garantit également une élimination sécurisée. Cet aspirateur industriel triphasé mobile dispose d'un filtre à poches de classe M, lavable, durable et aux jointures soudées et d'un filtre à cartouche de classe H . Grâce au système de décolmatage manuel simple et ergonomique , une puissance d'aspiration constante est assurée à tout moment. Le bloc moteur insonorisé permet un fonctionnement silencieux.
Caractéristiques et avantages
ACD – Applied for Combustible Dust (adapté aux poussières inflammables)Pour une aspiration aussi sécurisée que rentable des poussières inflammables. Conforme à la norme internationale IEC 60335-2-69.
Particulièrement robuste, particulièrement flexibleAvec support d'aspiration/raccord coudé mobile très pratique. Format très compact avec de très nombreuses possibilités pour emporter des accessoires. Appareil et châssis très robustes et dotés de tôles très épaisses.
Un compresseur à canal latéral très robusteAvec 3 kW de puissance absorbée et un démarrage progressif pour l'aspiration de petites quantités de poussières et de matières solides. Pour une puissance d'aspiration importante et une durée de vie minimale de 20 000 heures. Optimal pour les usages mobiles avec utilisation par plusieurs équipes.
Décolmatage manuel pratique du filtre
- Utilisation sans effort grâce à un levier ergonomique pour simplifier le décomatage.
- Prolonge la durée de vie du filtre et réduit les coûts de maintenance.
- Résultats de décolmatage identiques, quel que soit l'effort physique fourni.
Équipé d'un grand filtre à poches
- Pour un ramassage sécurisé des matières solides et des poussières jusqu'à la classe de poussière H.
- Convient également aux grandes quantités de poussière.
- Géométrie spéciale du filtre empêchant les matières solides aspirées de s'accrocher.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|3
|Tension (V)
|400
|Fréquence (Hz)
|50 - 60
|Débit d'air (l/s/m³/h)
|88 / 312
|Dépression (mbar/kPa)
|260 / 26
|Capacité de la cuve (l)
|60
|Matériau de la cuve
|Acier
|Type d'aspiration
|Électrique
|Diamètre nominal de raccordement
|DN 70
|Diamètre nominal des accessoires
|DN 50
|Niveau sonore (dB (A))
|62
|Longueur du câble (m)
|7,5
|Classe de poussière du filtre principal
|M
|Surface filtrante – Filtre principal (m²)
|1,75
|Classe de poussière – Filtre secondaire
|H
|Surface filtrante – Filtre secondaire (m²)
|3
|Couleur
|Anthracite
|Poids sans accessoire (kg)
|166
|Poids avec emballage (kg)
|166,9
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|855 x 760 x 1959
Équipement
- Filtre principal: Filtre à poches
- Filtre secondaire: Filtre cartouche
- Accessoires en standard: non
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Domaines d'utilisation
- Pour les petites quantités de poussières inflammables et nocives (LEP ≥ 0,1 mg/m³)
- Pour les petites quantités de copeaux fins et de poussières fines