IVR-B 30/15
Petit et puissant aspirateur d'appoint IVR-B 30/15 avec cuve en acier inoxydable et compresseur à canal latéral. Polyvalent. Idéal pour les déchets de poinçonnage, les copeaux ou la poussière grossière.
L'IVR-B 30/15 est un aspirateur industriel compact de conception basse qui convient parfaitement à une utilisation dans les industries de transformation des métaux et des matières plastiques. La cuve en acier inoxydable de haute qualité offre une résistance optimale aux conditions les plus difficiles. Grâce au filtre à cartouche utilisé, les déchets de poinçonnage, les copeaux et les poussières peuvent être aspirés de manière fiable. Les composants d'aspiration inutiles ont été délibérément omis dans la construction de l'appareil. Le résultat en est un aspirateur particulièrement facile à utiliser et nécessitant très peu d'entretien. Le compresseur à canal latéral durable garantit une utilisation continue sans problème (par ex. sur les lignes de production). Un silencieux efficace assure la réduction du niveau sonore à un minimum agréable.
Caractéristiques et avantages
Dimensions compactes
- La taille compacte permet différentes applications.
- Stockage et fixation faciles entre, sur ou sous les machines de production.
- La puissante soufflerie à canal latéral permet des applications polyvalentes.
Un compresseur à canal latéral très robuste
- Pour une puissance d'aspiration importante et une durée de vie minimale de 20 000 heures.
- Optimal pour les usages mobiles avec utilisation par plusieurs équipes.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|3
|Tension (V)
|400
|Fréquence (Hz)
|50 - 60
|Débit d'air (l/s/m³/h)
|58 / 210
|Dépression (mbar/kPa)
|200 / 20
|Capacité de la cuve (l)
|30
|Puissance absorbée (kW)
|1,5
|Type d'aspiration
|Électrique
|Diamètre nominal de raccordement
|DN 50
|Diamètre nominal des accessoires
|DN 50
|Niveau sonore (dB (A))
|77
|Classe de poussière du filtre principal
|M
|Surface filtrante – Filtre principal (m²)
|1
|Poids sans accessoire (kg)
|52
|Poids avec emballage (kg)
|52,6
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|810 x 575 x 520