IVR-B 50/30
Aspirateur d'appoint peu encombrant : l'aspirateur industriel IVR-B 50/30 avec compresseur à canal latéral durable et filtre à cartouche pour copeaux (métalliques), déchets de poinçonnage et poussières grossières.
L'aspirateur d'appoint IVR-B 50/30 est un aspirateur industriel compact de conception basse – idéal pour une installation directe dans les industries de transformation des métaux et des matières plastiques. Grâce à une concentration sur les éléments d'aspiration les plus importants, l'appareil convainc par une manipulation et une maintenance extrêmement faciles. Le compresseur à canal latéral durable permet une utilisation continue sans compromis, par exemple sur les lignes de production. Grâce au filtre à cartouche incorporé dans le couvercle du réservoir, l'appareil convient parfaitement à l'aspiration de copeaux, déchets de poinçonnage et poussières grossières. Le réservoir robuste en tôle d'acier laqué est lui aussi spécialement conçu pour une utilisation industrielle. Grâce à un silencieux intégré, le niveau sonore est maintenu à un minimum agréable.
Caractéristiques et avantages
Dimensions compactes
- Stockage et fixation faciles entre, sur ou sous les machines de production.
- La taille compacte permet différentes applications.
- La puissante soufflerie à canal latéral permet des applications polyvalentes.
Un compresseur à canal latéral très robuste
- Pour une puissance d'aspiration importante et une durée de vie minimale de 20 000 heures.
- Optimal pour les usages mobiles avec utilisation par plusieurs équipes.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|3
|Tension (V)
|400
|Fréquence (Hz)
|50 - 60
|Débit d'air (l/s/m³/h)
|88 / 315
|Dépression (mbar/kPa)
|260 / 26
|Capacité de la cuve (l)
|50
|Puissance absorbée (kW)
|3
|Type d'aspiration
|Électrique
|Diamètre nominal de raccordement
|DN 50
|Diamètre nominal des accessoires
|DN 50
|Niveau sonore (dB (A))
|72
|Classe de poussière du filtre principal
|M
|Surface filtrante – Filtre principal (m²)
|1
|Poids sans accessoire (kg)
|70
|Poids avec emballage (kg)
|70,6
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|835 x 715 x 570