IVR-B 50/30

Aspirateur d'appoint peu encombrant : l'aspirateur industriel IVR-B 50/30 avec compresseur à canal latéral durable et filtre à cartouche pour copeaux (métalliques), déchets de poinçonnage et poussières grossières.

L'aspirateur d'appoint IVR-B 50/30 est un aspirateur industriel compact de conception basse – idéal pour une installation directe dans les industries de transformation des métaux et des matières plastiques. Grâce à une concentration sur les éléments d'aspiration les plus importants, l'appareil convainc par une manipulation et une maintenance extrêmement faciles. Le compresseur à canal latéral durable permet une utilisation continue sans compromis, par exemple sur les lignes de production. Grâce au filtre à cartouche incorporé dans le couvercle du réservoir, l'appareil convient parfaitement à l'aspiration de copeaux, déchets de poinçonnage et poussières grossières. Le réservoir robuste en tôle d'acier laqué est lui aussi spécialement conçu pour une utilisation industrielle. Grâce à un silencieux intégré, le niveau sonore est maintenu à un minimum agréable.

Caractéristiques et avantages
Dimensions compactes
  • Stockage et fixation faciles entre, sur ou sous les machines de production.
  • La taille compacte permet différentes applications.
  • La puissante soufflerie à canal latéral permet des applications polyvalentes.
Un compresseur à canal latéral très robuste
  • Pour une puissance d'aspiration importante et une durée de vie minimale de 20 000 heures.
  • Optimal pour les usages mobiles avec utilisation par plusieurs équipes.
Spécifications

Données techniques

Nombre de phases (Ph) 3
Tension (V) 400
Fréquence (Hz) 50 - 60
Débit d'air (l/s/m³/h) 88 / 315
Dépression (mbar/kPa) 260 / 26
Capacité de la cuve (l) 50
Puissance absorbée (kW) 3
Type d'aspiration Électrique
Diamètre nominal de raccordement DN 50
Diamètre nominal des accessoires DN 50
Niveau sonore (dB (A)) 72
Classe de poussière du filtre principal M
Surface filtrante – Filtre principal (m²) 1
Poids sans accessoire (kg) 70
Poids avec emballage (kg) 70,6
Dimensions (L × l × H) (mm) 835 x 715 x 570
Aspirateur industriel IVR-B 50/30
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