IVS 100/40

L'aspirateur industriel IVS 100/40 excelle dans l'aspiration de grandes quantités de poussières grâce à sa puissante turbine à canal latéral et son système de décolmatage manuel du filtre.

L'aspirateur industriel IVS 100/40 de la gamme Super se distingue par un décolmatage manuel du filtre à l'horizontal qui s'effectue par l'intermédiaire d'une poignée positionnée à hauteur d’homme. Cet équipement très pratique, permet un nettoyage plus fréquent, une plus longue durée de vie du filtre étoile et une meilleure qualité d'aspiration. L'aspirateur industriel IVS 100/40 avec moteur triphasé et turbine à canal latéral de 4 kW est équipé d'une cuve en acier inoxydable de 100 litres résistante à la corrosion. Son mécanisme de descente et de remontée de la cuve avec un support de chaque côté assure une manipulation ergonomique et sécurisée de celle-ci. La cuve est ainsi plus facile à vidanger. Différents rangements sont disponibles pour le stockage sécurisé des accessoires directement sur l'appareil.

Caractéristiques et avantages
Un compresseur à canal latéral très robuste
  • Avec 4 kW de puissance absorbée et démarrage progressif pour l'aspiration de grandes quantités de poussières et de matières solides.
  • Pour une puissance d'aspiration importante et une durée de vie minimale de 20 000 heures.
Spécifications

Données techniques

Nombre de phases (Ph) 3
Voltage (V) 400
Fréquence (Hz) 50
Débit d'air (l/s/m³/h) 138 / 500
Dépression (mbar/kPa) 175 / 17,5
Capacité de la cuve (l) 100
Matériau de la cuve Acier inoxydable
Puissance nominale à l'entrée (kW) 4,2
Type d'aspiration Électrique
Diamètre nominal de raccordement DN 70
Diamètre nominal des accessoires DN 70 DN 50
Niveau sonore (dB (A)) 75
Classe de poussière du filtre principal M
Surface filtrante – Filtre principal (m²) 2,2
Poids sans accessoires (kg) 130
Poids avec emballage (kg) 131,6
Dimensions (L × l × H) (mm) 1202 x 771 x 1470

Équipement

  • Accessoires en standard: non
