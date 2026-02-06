IVS 100/40
L'aspirateur industriel IVS 100/40 excelle dans l'aspiration de grandes quantités de poussières grâce à sa puissante turbine à canal latéral et son système de décolmatage manuel du filtre.
L'aspirateur industriel IVS 100/40 de la gamme Super se distingue par un décolmatage manuel du filtre à l'horizontal qui s'effectue par l'intermédiaire d'une poignée positionnée à hauteur d’homme. Cet équipement très pratique, permet un nettoyage plus fréquent, une plus longue durée de vie du filtre étoile et une meilleure qualité d'aspiration. L'aspirateur industriel IVS 100/40 avec moteur triphasé et turbine à canal latéral de 4 kW est équipé d'une cuve en acier inoxydable de 100 litres résistante à la corrosion. Son mécanisme de descente et de remontée de la cuve avec un support de chaque côté assure une manipulation ergonomique et sécurisée de celle-ci. La cuve est ainsi plus facile à vidanger. Différents rangements sont disponibles pour le stockage sécurisé des accessoires directement sur l'appareil.
Caractéristiques et avantages
Un compresseur à canal latéral très robuste
- Avec 4 kW de puissance absorbée et démarrage progressif pour l'aspiration de grandes quantités de poussières et de matières solides.
- Pour une puissance d'aspiration importante et une durée de vie minimale de 20 000 heures.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|3
|Voltage (V)
|400
|Fréquence (Hz)
|50
|Débit d'air (l/s/m³/h)
|138 / 500
|Dépression (mbar/kPa)
|175 / 17,5
|Capacité de la cuve (l)
|100
|Matériau de la cuve
|Acier inoxydable
|Puissance nominale à l'entrée (kW)
|4,2
|Type d'aspiration
|Électrique
|Diamètre nominal de raccordement
|DN 70
|Diamètre nominal des accessoires
|DN 70 DN 50
|Niveau sonore (dB (A))
|75
|Classe de poussière du filtre principal
|M
|Surface filtrante – Filtre principal (m²)
|2,2
|Poids sans accessoires (kg)
|130
|Poids avec emballage (kg)
|131,6
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|1202 x 771 x 1470
Équipement
- Accessoires en standard: non