L'aspirateur industriel IVS 100/40 de la gamme Super se distingue par un décolmatage manuel du filtre à l'horizontal qui s'effectue par l'intermédiaire d'une poignée positionnée à hauteur d’homme. Cet équipement très pratique, permet un nettoyage plus fréquent, une plus longue durée de vie du filtre étoile et une meilleure qualité d'aspiration. L'aspirateur industriel IVS 100/40 avec moteur triphasé et turbine à canal latéral de 4 kW est équipé d'une cuve en acier inoxydable de 100 litres résistante à la corrosion. Son mécanisme de descente et de remontée de la cuve avec un support de chaque côté assure une manipulation ergonomique et sécurisée de celle-ci. La cuve est ainsi plus facile à vidanger. Différents rangements sont disponibles pour le stockage sécurisé des accessoires directement sur l'appareil.