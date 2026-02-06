IVS 100/40 M
L'aspirateur industriel IVS 100/40 M aspire de grandes quantités de poussières fines et dangereuses (poussières de classe M). Avec turbine à canal latéral de 4 kW et moteur triphasé.
L' aspirateur industriel IVS 100/40 M de la gamme Super certifié pour aspirer les poussières de classe M convainc par ses performances et un excellent équipement. Il est doté d'un moteur économique triphasé IE2 avec démarrage progressif pour éviter les pics de puissance au démarrage de l'appareil, ainsi que d'une puissante turbine à canal latéral de 4,0 kW. Le grand filtre étoile traite fiablement de grandes quantités de poussières fines et dangereuses, tandis que le décolmatage manuel du filtre s'utilise simplement. La force de l'utilisateur n'affecte pas le résultat du nettoyage du filtre. L'aspirateur industriel IVS 100/40 M est doté de nombreux rangements pour les accessoires, ainsi ils sont stockés en toute sécurité lors de l'utilisation et du transport de l'appareil. L'IVS 100/40 M est conçu pour une utilisation continue, notamment grâce à sa cuve grande capacité en acier inoxydable de 100 litres avec mécanisme de descente et de remontée. Une télécommande optionnelle complète la vaste gamme d'équipements.
Caractéristiques et avantages
Poussières de classe M
- Appareil certifié dans son ensemble selon la norme DIN EN 60335-2-69 pour les poussières de classe M.
Un compresseur à canal latéral très robuste
- Avec 4 kW de puissance absorbée et démarrage progressif pour l'aspiration de grandes quantités de poussières et de matières solides.
- Pour une puissance d'aspiration importante et une durée de vie minimale de 20 000 heures.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|3
|Voltage (V)
|400
|Fréquence (Hz)
|50
|Débit d'air (l/s/m³/h)
|138 / 500
|Dépression (mbar/kPa)
|175 / 17,5
|Capacité de la cuve (l)
|100
|Matériau de la cuve
|Acier inoxydable
|Puissance nominale à l'entrée (kW)
|4,2
|Type d'aspiration
|Électrique
|Diamètre nominal de raccordement
|DN 70
|Diamètre nominal des accessoires
|DN 70 DN 50
|Niveau sonore (dB (A))
|75
|Classe de poussière du filtre principal
|M
|Surface filtrante – Filtre principal (m²)
|2,2
|Poids sans accessoires (kg)
|142
|Poids avec emballage (kg)
|148,3
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|1202 x 686 x 1465
Équipement
- Accessoires en standard: non