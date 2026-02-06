L' aspirateur industriel IVS 100/40 M de la gamme Super certifié pour aspirer les poussières de classe M convainc par ses performances et un excellent équipement. Il est doté d'un moteur économique triphasé IE2 avec démarrage progressif pour éviter les pics de puissance au démarrage de l'appareil, ainsi que d'une puissante turbine à canal latéral de 4,0 kW. Le grand filtre étoile traite fiablement de grandes quantités de poussières fines et dangereuses, tandis que le décolmatage manuel du filtre s'utilise simplement. La force de l'utilisateur n'affecte pas le résultat du nettoyage du filtre. L'aspirateur industriel IVS 100/40 M est doté de nombreux rangements pour les accessoires, ainsi ils sont stockés en toute sécurité lors de l'utilisation et du transport de l'appareil. L'IVS 100/40 M est conçu pour une utilisation continue, notamment grâce à sa cuve grande capacité en acier inoxydable de 100 litres avec mécanisme de descente et de remontée. Une télécommande optionnelle complète la vaste gamme d'équipements.