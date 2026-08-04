IVS 100/40 *VEX 60 Hz
L'aspirateur industriel IVS 100/40 *VEX 60 Hz de la gamme Super est idéal pour aspirer de grandes quantités de déchets et de poussières, notamment grâce à sa cuve de 100 l. Version 60 Hz.
De très grandes quantités de poussière et de déchets peuvent être aspirées dans la cuve en acier inoxydable non corrosive de 100 litres de l'aspirateur industriel IVS 100/40 *VEX 60 Hz . Le mécanisme de descente et remontée de la cuve facilite la vidange pour l'utilisateur. Le système de décolmatage manuel du filtre à l'horizontal est également conçu pour faciliter au maximum l'utilisation de l'appareil. Peu importe la force de l'utilisateur, le filtre étoile bénéficie d'un nettoyage parfait. L'IVS 100/40 *VEX 60 Hz est destiné à une utilisation continue grâce à une turbine à canal latéral de 4 kW et un moteur triphasé IE2 très efficace et économique. L'appareil dispose de divers rangements pour accessoires, ce qui permet à l'utilisateur de tous les avoir à portée de main.
Caractéristiques et avantages
Manipulation facile de l'appareil
- Un crochet porte-flexible et les supports pour accessoires assurent que les outils sont toujours à portée de main et bien rangés.
- Crochet support intégré pour un rangement sûr du câble.
- Tous les crochets peuvent être fixés librement sur la machine via un système de clip.
Mécanisme de dépose convivial
- La cuve à déchets peut être retirée simplement et rapidement directement au moyen sa poignée.
- La poignée pratique de la cuve à déchets sert aussi d’aide de transport jusqu’à la décharge.
- Les grandes roues industrielles assurent un maximum de mobilité même sur les sols âpres et sous charge lourde.
Nettoyage du filtre à fonctionnement horizontal
- La poignée pour le nettoyage manuel du filtre est située à une hauteur pratique, pour une utilisation confortable.
- Indépendamment de l'effort exercé par l'utilisateur, un entraînement assure des résultats de nettoyage uniforme.
- Longévité accrue du filtre grâce au décolmatage fréquent et à une grande puissance de nettoyage.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|3
|Tension (V)
|380 - 480
|Fréquence (Hz)
|50 - 60
|Débit d'air (l/s/m³/h)
|135 / 485
|Dépression (mbar/kPa)
|150 / 15
|Capacité de la cuve (l)
|100
|Puissance absorbée (kW)
|4,8
|Type d'aspiration
|Électrique
|Diamètre nominal de raccordement
|DN 70
|Diamètre nominal des accessoires
|DN 70 DN 50
|Niveau sonore (dB (A))
|75
|Classe de poussière du filtre principal
|M
|Surface filtrante – Filtre principal (m²)
|2,2
|Poids sans accessoire (kg)
|145
|Poids avec emballage (kg)
|146,2
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|1202 x 771 x 1470
Équipement
- Accessoires en standard: non