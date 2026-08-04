De très grandes quantités de poussière et de déchets peuvent être aspirées dans la cuve en acier inoxydable non corrosive de 100 litres de l'aspirateur industriel IVS 100/40 *VEX 60 Hz . Le mécanisme de descente et remontée de la cuve facilite la vidange pour l'utilisateur. Le système de décolmatage manuel du filtre à l'horizontal est également conçu pour faciliter au maximum l'utilisation de l'appareil. Peu importe la force de l'utilisateur, le filtre étoile bénéficie d'un nettoyage parfait. L'IVS 100/40 *VEX 60 Hz est destiné à une utilisation continue grâce à une turbine à canal latéral de 4 kW et un moteur triphasé IE2 très efficace et économique. L'appareil dispose de divers rangements pour accessoires, ce qui permet à l'utilisateur de tous les avoir à portée de main.