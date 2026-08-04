IVS 100/55 Lp

L'aspirateur industriel IVS 100/55 Lp avec système Longopac, turbine à canal latéral de 5,5 kW et décolmatage manuel du filtre à l'horizontal aspire de grandes quantités de gravats.

L'aspirateur industriel IVS 100/55 Lp de la gamme Super est livré avec le système de sacs à déchets Longopac. Une fois la cuve pleine, le sac Longopac se retire simplement, rapidement et sans émettre de poussières. Performant, l'IVS 100/55 Lp est équipé d'une turbine à canal latéral de 5,5 kW, d'un filtre étoile avec une grande surface filtrante (2,2 m2) et de 16 poches de filtration, ainsi que d'un moteur triphasé fiable et très efficace (IE2). Cette puissance élevée n'empêche pas l'aspirateur d'être facilement utilisé sur des prises de 16 A et en utilisation continue. Le système de décolmatage manuel du filtre à l'horizontal assure un nettoyage parfait du filtre, quelle que soit la force exercée par l'utilisateur. Les accessoires peuvent être stockés directement sur l'appareil. La télécommande optionnelle est disponible si nécessaire pour allumer et éteindre l'aspirateur à une distance allant jusqu'à 30 mètres.

Caractéristiques et avantages
Système de sacs sécurisé Longopac®
Un compresseur à canal latéral très robuste
  • Pour une puissance d'aspiration importante et une durée de vie minimale de 20 000 heures.
Spécifications

Données techniques

Nombre de phases (Ph) 3
Tension (V) 400
Fréquence (Hz) 60
Débit d'air (l/s/m³/h) 156 / 560
Dépression (mbar/kPa) 240 / 24
Capacité de la cuve (l) 100
Matériau de la cuve Acier inoxydable
Puissance absorbée (kW) 5,5
Type d'aspiration Électrique
Diamètre nominal de raccordement DN 70
Diamètre nominal des accessoires DN 70 DN 50
Niveau sonore (dB (A)) 77
Classe de poussière du filtre principal M
Surface filtrante – Filtre principal (m²) 2,2
Poids sans accessoire (kg) 158
Poids avec emballage (kg) 158,8
Dimensions (L × l × H) (mm) 1202 x 771 x 1470

Équipement

  • Accessoires en standard: non
Aspirateur industriel IVS 100/55 Lp
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