IVS 100/55 Lp
L'aspirateur industriel IVS 100/55 Lp avec système Longopac, turbine à canal latéral de 5,5 kW et décolmatage manuel du filtre à l'horizontal aspire de grandes quantités de gravats.
L'aspirateur industriel IVS 100/55 Lp de la gamme Super est livré avec le système de sacs à déchets Longopac. Une fois la cuve pleine, le sac Longopac se retire simplement, rapidement et sans émettre de poussières. Performant, l'IVS 100/55 Lp est équipé d'une turbine à canal latéral de 5,5 kW, d'un filtre étoile avec une grande surface filtrante (2,2 m2) et de 16 poches de filtration, ainsi que d'un moteur triphasé fiable et très efficace (IE2). Cette puissance élevée n'empêche pas l'aspirateur d'être facilement utilisé sur des prises de 16 A et en utilisation continue. Le système de décolmatage manuel du filtre à l'horizontal assure un nettoyage parfait du filtre, quelle que soit la force exercée par l'utilisateur. Les accessoires peuvent être stockés directement sur l'appareil. La télécommande optionnelle est disponible si nécessaire pour allumer et éteindre l'aspirateur à une distance allant jusqu'à 30 mètres.
Caractéristiques et avantages
Système de sacs sécurisé Longopac®
Un compresseur à canal latéral très robuste
- Pour une puissance d'aspiration importante et une durée de vie minimale de 20 000 heures.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|3
|Tension (V)
|400
|Fréquence (Hz)
|60
|Débit d'air (l/s/m³/h)
|156 / 560
|Dépression (mbar/kPa)
|240 / 24
|Capacité de la cuve (l)
|100
|Matériau de la cuve
|Acier inoxydable
|Puissance absorbée (kW)
|5,5
|Type d'aspiration
|Électrique
|Diamètre nominal de raccordement
|DN 70
|Diamètre nominal des accessoires
|DN 70 DN 50
|Niveau sonore (dB (A))
|77
|Classe de poussière du filtre principal
|M
|Surface filtrante – Filtre principal (m²)
|2,2
|Poids sans accessoire (kg)
|158
|Poids avec emballage (kg)
|158,8
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|1202 x 771 x 1470
Équipement
- Accessoires en standard: non