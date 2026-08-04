L'aspirateur industriel IVS 100/55 Lp de la gamme Super est livré avec le système de sacs à déchets Longopac. Une fois la cuve pleine, le sac Longopac se retire simplement, rapidement et sans émettre de poussières. Performant, l'IVS 100/55 Lp est équipé d'une turbine à canal latéral de 5,5 kW, d'un filtre étoile avec une grande surface filtrante (2,2 m2) et de 16 poches de filtration, ainsi que d'un moteur triphasé fiable et très efficace (IE2). Cette puissance élevée n'empêche pas l'aspirateur d'être facilement utilisé sur des prises de 16 A et en utilisation continue. Le système de décolmatage manuel du filtre à l'horizontal assure un nettoyage parfait du filtre, quelle que soit la force exercée par l'utilisateur. Les accessoires peuvent être stockés directement sur l'appareil. La télécommande optionnelle est disponible si nécessaire pour allumer et éteindre l'aspirateur à une distance allant jusqu'à 30 mètres.