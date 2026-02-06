Conçu pour une utilisation en continu, mobile ou stationnaire, l'aspirateur industriel IVS 100/55 M offre une aspiration sûre de très grandes quantités de poussières fines et dangereuses. Certifié pour aspirer les poussières de classe M, il séduit par son puissant moteur triphasé et sa turbine à canal latéral de 5,5 kW. Grâce au démarrage progressif, il est possible de faire fonctionner l'appareil sur n'importe quelle prise industrielle de 16 ampères. Les différents espaces de rangement, pour maintenir les accessoires en sécurité, permettent une grande mobilité. Le filtre étoile, avec une grande surface filtrante (2,2 m2) et 16 poches de filtration, est nettoyé de manière fiable à l'aide d'un système de décolmatage manuel. Le résultat de nettoyage est parfait indépendamment de la force appliquée, ce qui est très pratique pour l'utilisateur qui n'a pas d'effort supplémentaire à fournir. Le mécanisme de descente et montée de la cuve en acier inoxydable de 100 litres facilite la vidange du réservoir. La télécommande optionnelle, permettant d'allumer et d'éteindre l'appareil à une distance pouvant aller jusqu'à 30 mètres, démontre encore la facilité d'utilisation de l'IVS 100/55 M.