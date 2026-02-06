IVS 100/55 M
L'aspirateur industriel IVS 100/55 M élimine en toute sécurité de très grandes quantités de poussières fines et dangereuses (poussières de classe M). Avec turbine à canal latéral de 5,5 kW.
Conçu pour une utilisation en continu, mobile ou stationnaire, l'aspirateur industriel IVS 100/55 M offre une aspiration sûre de très grandes quantités de poussières fines et dangereuses. Certifié pour aspirer les poussières de classe M, il séduit par son puissant moteur triphasé et sa turbine à canal latéral de 5,5 kW. Grâce au démarrage progressif, il est possible de faire fonctionner l'appareil sur n'importe quelle prise industrielle de 16 ampères. Les différents espaces de rangement, pour maintenir les accessoires en sécurité, permettent une grande mobilité. Le filtre étoile, avec une grande surface filtrante (2,2 m2) et 16 poches de filtration, est nettoyé de manière fiable à l'aide d'un système de décolmatage manuel. Le résultat de nettoyage est parfait indépendamment de la force appliquée, ce qui est très pratique pour l'utilisateur qui n'a pas d'effort supplémentaire à fournir. Le mécanisme de descente et montée de la cuve en acier inoxydable de 100 litres facilite la vidange du réservoir. La télécommande optionnelle, permettant d'allumer et d'éteindre l'appareil à une distance pouvant aller jusqu'à 30 mètres, démontre encore la facilité d'utilisation de l'IVS 100/55 M.
Caractéristiques et avantages
Poussières de classe M
- Appareil certifié dans son ensemble selon la norme DIN EN 60335-2-69 pour les poussières de classe M.
Un compresseur à canal latéral très robuste
- Pour une puissance d'aspiration importante et une durée de vie minimale de 20 000 heures.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|3
|Voltage (V)
|400
|Fréquence (Hz)
|50
|Débit d'air (l/s/m³/h)
|138 / 500
|Dépression (mbar/kPa)
|240 / 24
|Capacité de la cuve (l)
|100
|Matériau de la cuve
|Acier inoxydable
|Puissance nominale à l'entrée (kW)
|5,5
|Type d'aspiration
|Électrique
|Diamètre nominal de raccordement
|DN 70
|Diamètre nominal des accessoires
|DN 70 DN 50
|Niveau sonore (dB (A))
|77
|Classe de poussière du filtre principal
|M
|Surface filtrante – Filtre principal (m²)
|2,2
|Poids sans accessoires (kg)
|148
|Poids avec emballage (kg)
|148,8
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|1202 x 686 x 1465
Équipement
- Accessoires en standard: non