Contrairement aux appareils concurrents, l'aspirateur industriel IVS 100/55*VEX 60 Hz (version 60 Hz) peut être utilisé sur des prises de 16 ampères. Le démarrage en douceur du puissant moteur triphasé permet de réduire l'intensité et les coûts de consommation lors de la mise en marche de l'aspirateur. La turbine à canal latéral de 5,5 kW conçue pour une utilisation continue garantit des performances optimales lors de l'aspiration de grandes quantités de poussières et de déchets. Très efficace, le moteur IE2 convient à une utilisation fixe ou mobile. La cuve en acier inoxydable de 100 litres avec un mécanisme de descente et montée facilite la vidange. Des équipements divers et intelligents, tels que le système de décolmatage manuel du filtre à l'horizontal, la télécommande optionnelle pour allumer et éteindre l'aspirateur à une distance pouvant aller jusqu'à 30 mètres, ainsi que les nombreux rangements pour accessoires, font également partie du concept intelligent de ce modèle de la gamme Super.