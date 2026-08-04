IVS 100/55 *VEX 60 Hz
L'aspirateur industriel IVS 100/55 *VEX 60 Hz aspire de grandes quantités de poussières et déchets lourds. La turbine à canal latéral de 5,5 kW convient pour une utilisation continue.
Contrairement aux appareils concurrents, l'aspirateur industriel IVS 100/55*VEX 60 Hz (version 60 Hz) peut être utilisé sur des prises de 16 ampères. Le démarrage en douceur du puissant moteur triphasé permet de réduire l'intensité et les coûts de consommation lors de la mise en marche de l'aspirateur. La turbine à canal latéral de 5,5 kW conçue pour une utilisation continue garantit des performances optimales lors de l'aspiration de grandes quantités de poussières et de déchets. Très efficace, le moteur IE2 convient à une utilisation fixe ou mobile. La cuve en acier inoxydable de 100 litres avec un mécanisme de descente et montée facilite la vidange. Des équipements divers et intelligents, tels que le système de décolmatage manuel du filtre à l'horizontal, la télécommande optionnelle pour allumer et éteindre l'aspirateur à une distance pouvant aller jusqu'à 30 mètres, ainsi que les nombreux rangements pour accessoires, font également partie du concept intelligent de ce modèle de la gamme Super.
Caractéristiques et avantages
Télécommande en option
- Télécommande en option permettant le démarrage et l’arrêt à distance jusqu’à 30 m
- Maniement confortable tout en gagnant du temps.
- Utilisation optimale de la place disponible: L’aspirateur peut être rangé dans des zones non utilisées ou dans des zones de sécurité.
Démarrage doux ménageant le secteur
- Grâce au faible courant de démarrage, une chute de tension au secteur est évitée.
- Coûts de l’énergie réduits grâce à la réduction des pics de consommation électrique.
- Faible besoin en protection de l’appareil. (Jusqu’à 5,5 A, un coupe-circuit 16 A est suffisant.)
Manipulation facile de l'appareil
- Un crochet porte-flexible et les supports pour accessoires assurent que les outils sont toujours à portée de main et bien rangés.
- Crochet support intégré pour un rangement sûr du câble.
- Tous les crochets peuvent être fixés librement sur la machine via un système de clip.
Mécanisme de dépose convivial
- La cuve à déchets peut être retirée simplement et rapidement directement au moyen sa poignée.
- La poignée pratique de la cuve à déchets sert aussi d’aide de transport jusqu’à la décharge.
- Les grandes roues industrielles assurent un maximum de mobilité même sur les sols âpres et sous charge lourde.
Nettoyage du filtre à fonctionnement horizontal
- La poignée pour le nettoyage manuel du filtre est située à une hauteur pratique, pour une utilisation confortable.
- Indépendamment de l'effort exercé par l'utilisateur, un entraînement assure des résultats de nettoyage uniforme.
- Longévité accrue du filtre grâce au décolmatage fréquent et à une grande puissance de nettoyage.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|3
|Tension (V)
|380 - 480
|Fréquence (Hz)
|50 - 60
|Débit d'air (l/s/m³/h)
|166 / 598
|Dépression (mbar/kPa)
|210 / 21
|Capacité de la cuve (l)
|100
|Puissance absorbée (kW)
|6,6
|Type d'aspiration
|Électrique
|Diamètre nominal de raccordement
|DN 70
|Diamètre nominal des accessoires
|DN 70 DN 50
|Niveau sonore (dB (A))
|75
|Classe de poussière du filtre principal
|M
|Surface filtrante – Filtre principal (m²)
|2,2
|Poids sans accessoire (kg)
|145
|Poids avec emballage (kg)
|152,4
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|1202 x 771 x 1470
Équipement
- Accessoires en standard: non