IVS 100/75 Lp

L'aspirateur industriel IVS 100/75 Lp, équipé du système de sacs à déchets Longopac, convient à l'aspiration de grandes quantités de poussières, déchets ou gravats lourds.

Idéal pour aspirer de grandes quantités de gravats et de poussières (également avec des tuyaux longs), l'aspirateur industriel IVS 100/75 Lp est doté du système de sacs à déchets Longopac. Cet astucieux système de sac permet d'éliminer rapidement la matière aspirée sans émanation de poussières. Alimenté par un moteur triphasé haute performance (IE2) avec démarrage assisté progressif, l'aspirateur est équipé d'une turbine à canal latéral de 7,5 kW ainsi que d'un grand filtre étoile et convient à une utilisation continue. Le nettoyage du filtre s'effectue efficacement au moyen d'un système de décolmatage manuel. Le résultat du nettoyage est toujours bon même lorsque l'utilisateur n'exerce qu'une force minimale. Les accessoires peuvent être stockés directement sur l'appareil et sont protégés pendant le transport. Une télécommande optionnelle permet d'allumer et d'éteindre l'appareil à distance (jusqu'à 30 m).

Caractéristiques et avantages
Système de sacs sécurisé Longopac®
Un compresseur à canal latéral très robuste
  • Pour une puissance d'aspiration importante et une durée de vie minimale de 20 000 heures.
Équipé d'un grand filtre en étoile
  • Convient également aux grandes quantités de poussière.
Spécifications

Données techniques

Nombre de phases (Ph) 3
Voltage (V) 400
Fréquence (Hz) 50
Débit d'air (l/s/m³/h) 148 / 536
Dépression (mbar/kPa) 305 / 30,5
Capacité de la cuve (l) 100
Matériau de la cuve Acier inoxydable
Puissance nominale à l'entrée (kW) 7,5
Type d'aspiration Électrique
Diamètre nominal de raccordement DN 70
Diamètre nominal des accessoires DN 70 DN 50
Niveau sonore (dB (A)) 73
Classe de poussière du filtre principal M
Surface filtrante – Filtre principal (m²) 2,2
Poids sans accessoires (kg) 173
Poids avec emballage (kg) 173,8
Dimensions (L × l × H) (mm) 1202 x 686 x 1465

Équipement

  • Accessoires en standard: non
Videos
Accessoires