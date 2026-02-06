Idéal pour aspirer de grandes quantités de gravats et de poussières (également avec des tuyaux longs), l'aspirateur industriel IVS 100/75 Lp est doté du système de sacs à déchets Longopac. Cet astucieux système de sac permet d'éliminer rapidement la matière aspirée sans émanation de poussières. Alimenté par un moteur triphasé haute performance (IE2) avec démarrage assisté progressif, l'aspirateur est équipé d'une turbine à canal latéral de 7,5 kW ainsi que d'un grand filtre étoile et convient à une utilisation continue. Le nettoyage du filtre s'effectue efficacement au moyen d'un système de décolmatage manuel. Le résultat du nettoyage est toujours bon même lorsque l'utilisateur n'exerce qu'une force minimale. Les accessoires peuvent être stockés directement sur l'appareil et sont protégés pendant le transport. Une télécommande optionnelle permet d'allumer et d'éteindre l'appareil à distance (jusqu'à 30 m).