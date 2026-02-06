IVS 100/75 Lp
L'aspirateur industriel IVS 100/75 Lp, équipé du système de sacs à déchets Longopac, convient à l'aspiration de grandes quantités de poussières, déchets ou gravats lourds.
Idéal pour aspirer de grandes quantités de gravats et de poussières (également avec des tuyaux longs), l'aspirateur industriel IVS 100/75 Lp est doté du système de sacs à déchets Longopac. Cet astucieux système de sac permet d'éliminer rapidement la matière aspirée sans émanation de poussières. Alimenté par un moteur triphasé haute performance (IE2) avec démarrage assisté progressif, l'aspirateur est équipé d'une turbine à canal latéral de 7,5 kW ainsi que d'un grand filtre étoile et convient à une utilisation continue. Le nettoyage du filtre s'effectue efficacement au moyen d'un système de décolmatage manuel. Le résultat du nettoyage est toujours bon même lorsque l'utilisateur n'exerce qu'une force minimale. Les accessoires peuvent être stockés directement sur l'appareil et sont protégés pendant le transport. Une télécommande optionnelle permet d'allumer et d'éteindre l'appareil à distance (jusqu'à 30 m).
Caractéristiques et avantages
Système de sacs sécurisé Longopac®
Un compresseur à canal latéral très robuste
- Pour une puissance d'aspiration importante et une durée de vie minimale de 20 000 heures.
Équipé d'un grand filtre en étoile
- Convient également aux grandes quantités de poussière.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|3
|Voltage (V)
|400
|Fréquence (Hz)
|50
|Débit d'air (l/s/m³/h)
|148 / 536
|Dépression (mbar/kPa)
|305 / 30,5
|Capacité de la cuve (l)
|100
|Matériau de la cuve
|Acier inoxydable
|Puissance nominale à l'entrée (kW)
|7,5
|Type d'aspiration
|Électrique
|Diamètre nominal de raccordement
|DN 70
|Diamètre nominal des accessoires
|DN 70 DN 50
|Niveau sonore (dB (A))
|73
|Classe de poussière du filtre principal
|M
|Surface filtrante – Filtre principal (m²)
|2,2
|Poids sans accessoires (kg)
|173
|Poids avec emballage (kg)
|173,8
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|1202 x 686 x 1465
Équipement
- Accessoires en standard: non