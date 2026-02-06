Destiné aux applications industrielles, l'aspirateur industriel IVS 100/75 M a été conçu pour aspirer de grandes quantités de poussières courantes et dangereuses (classe de poussière M). Il se distingue par ses hautes performances, une grande polyvalence et une flexibilité maximale d'utilisation. Des composants fiables approuvés, une grande surface filtrante et un système de décolmatage manuel du filtre à l'horizontal novateur offre aux utilisateurs de longues périodes de fonctionnement sans arrêt inutile. Grâce à une longueur de flexible adéquat et une portée de télécommande (en option) pouvant atteindre 30 m, l'aspirateur industriel IVS 100/75 M peut être utilisé à distance 7j/7 et 24h/24, en utilisation mobile ou fixe, directement intégré dans le processus de production. La grande ergonomie de l'IVS 100/75 et ses accessoires permettent une utilisation facile et agréable de l’ensemble.