IVS 100/75 M

L'aspirateur industriel IVS 100/75 M est le plus puissant de la gamme Super et dispose de la certification pour les poussières de classe M. Avec turbine à canal latéral de 7,5 kW.

Destiné aux applications industrielles, l'aspirateur industriel IVS 100/75 M a été conçu pour aspirer de grandes quantités de poussières courantes et dangereuses (classe de poussière M). Il se distingue par ses hautes performances, une grande polyvalence et une flexibilité maximale d'utilisation. Des composants fiables approuvés, une grande surface filtrante et un système de décolmatage manuel du filtre à l'horizontal novateur offre aux utilisateurs de longues périodes de fonctionnement sans arrêt inutile. Grâce à une longueur de flexible adéquat et une portée de télécommande (en option) pouvant atteindre 30 m, l'aspirateur industriel IVS 100/75 M peut être utilisé à distance 7j/7 et 24h/24, en utilisation mobile ou fixe, directement intégré dans le processus de production. La grande ergonomie de l'IVS 100/75 et ses accessoires permettent une utilisation facile et agréable de l’ensemble.

Caractéristiques et avantages
Poussières de classe M
  • Appareil certifié dans son ensemble selon la norme DIN EN 60335-2-69 pour les poussières de classe M.
Un compresseur à canal latéral très robuste
  • Pour une puissance d'aspiration importante et une durée de vie minimale de 20 000 heures.
Équipé d'un grand filtre en étoile
  • Convient également aux grandes quantités de poussière.
  • Les grandes roues industrielles assurent un maximum de mobilité même sur les sols âpres et sous charge lourde.
Spécifications

Données techniques

Nombre de phases (Ph) 3
Voltage (V) 400
Fréquence (Hz) 50
Débit d'air (l/s/m³/h) 148 / 536
Dépression (mbar/kPa) 290 / 29
Capacité de la cuve (l) 100
Matériau de la cuve Acier inoxydable
Puissance nominale à l'entrée (kW) 7,5
Type d'aspiration Électrique
Diamètre nominal de raccordement DN 70
Diamètre nominal des accessoires DN 70 DN 50
Niveau sonore (dB (A)) 73
Classe de poussière du filtre principal M
Surface filtrante – Filtre principal (m²) 2,2
Poids sans accessoires (kg) 165
Poids avec emballage (kg) 165,8
Dimensions (L × l × H) (mm) 1202 x 686 x 1465

Équipement

  • Accessoires en standard: non
Aspirateur industriel IVS 100/75 M
Aspirateur industriel IVS 100/75 M
Aspirateur industriel IVS 100/75 M
Aspirateur industriel IVS 100/75 M
Aspirateur industriel IVS 100/75 M
Videos
Accessoires