L'aspirateur industriel IVS 100/75 *VEX 60 Hz est le modèle 60 Hz le plus puissant de la gamme des aspirateurs industriels Super. Une cuve en acier inoxydable de 100 litres permet l'aspiration de très grandes quantités de poussières ou déchets lourds. Alimenté par un moteur triphasé haute performance à démarrage assisté progressif et équipé d'une turbine à canal latéral de 7,5 kW, l'aspirateur excelle dans les applications continues mobiles et stationnaires. Grâce à un mécanisme de montée et descente, la cuve peut être facilement vidée. Une grande importance a été attachée à la facilité d'utilisation dans le développement de l'appareil. Par exemple, le système de décolmatage manuel nettoie parfaitement le filtre quelle que soit la force exercée par l'utilisateur sur la poignée. Le système de filtration se compose d'un grand filtre étoile et 16 poches de filtration, qui est non seulement certifié pour la classe de poussière M, mais qui nécessite très peu d'espace. D'autres équipements très pratiques : les nombreux rangements pour accessoires et une télécommande optionnelle pour allumer et éteindre l'aspirateur à distance.