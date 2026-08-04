IVS 100/75 *VEX 60 Hz
L'aspirateur industriel IVS 100/75 *VEX 60 Hz est le plus grand modèle de nos aspirateurs industriels de la gamme Super en version 60 Hz. Avec turbine à canal latéral de 7,5 kW.
L'aspirateur industriel IVS 100/75 *VEX 60 Hz est le modèle 60 Hz le plus puissant de la gamme des aspirateurs industriels Super. Une cuve en acier inoxydable de 100 litres permet l'aspiration de très grandes quantités de poussières ou déchets lourds. Alimenté par un moteur triphasé haute performance à démarrage assisté progressif et équipé d'une turbine à canal latéral de 7,5 kW, l'aspirateur excelle dans les applications continues mobiles et stationnaires. Grâce à un mécanisme de montée et descente, la cuve peut être facilement vidée. Une grande importance a été attachée à la facilité d'utilisation dans le développement de l'appareil. Par exemple, le système de décolmatage manuel nettoie parfaitement le filtre quelle que soit la force exercée par l'utilisateur sur la poignée. Le système de filtration se compose d'un grand filtre étoile et 16 poches de filtration, qui est non seulement certifié pour la classe de poussière M, mais qui nécessite très peu d'espace. D'autres équipements très pratiques : les nombreux rangements pour accessoires et une télécommande optionnelle pour allumer et éteindre l'aspirateur à distance.
Caractéristiques et avantages
Télécommande en optionTélécommande en option permettant le démarrage et l’arrêt à distance jusqu’à 30 m Maniement confortable tout en gagnant du temps. Utilisation optimale de la place disponible: L’aspirateur peut être rangé dans des zones non utilisées ou dans des zones de sécurité.
Démarrage doux ménageant le secteurGrâce au faible courant de démarrage, une chute de tension au secteur est évitée. Coûts de l’énergie réduits grâce à la réduction des pics de consommation électrique. Faible besoin en protection de l’appareil. (Jusqu’à 5,5 A, un coupe-circuit 16 A est suffisant.)
Manipulation facile de l'appareilUn crochet porte-flexible et les supports pour accessoires assurent que les outils sont toujours à portée de main et bien rangés. Crochet support intégré pour un rangement sûr du câble. Tous les crochets peuvent être fixés librement sur la machine via un système de clip.
Mécanisme de dépose convivial
- La cuve à déchets peut être retirée simplement et rapidement directement au moyen sa poignée.
- La poignée pratique de la cuve à déchets sert aussi d’aide de transport jusqu’à la décharge.
- Les grandes roues industrielles assurent un maximum de mobilité même sur les sols âpres et sous charge lourde.
Nettoyage du filtre à fonctionnement horizontal
- La poignée pour le nettoyage manuel du filtre est située à une hauteur pratique, pour une utilisation confortable.
- Indépendamment de l'effort exercé par l'utilisateur, un entraînement assure des résultats de nettoyage uniforme.
- Longévité accrue du filtre grâce au décolmatage fréquent et à une grande puissance de nettoyage.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|3
|Tension (V)
|380 - 480
|Fréquence (Hz)
|50 - 60
|Débit d'air (l/s/m³/h)
|179 / 644
|Dépression (mbar/kPa)
|325 / 32,5
|Capacité de la cuve (l)
|100
|Puissance absorbée (kW)
|9
|Type d'aspiration
|Électrique
|Diamètre nominal de raccordement
|DN 70
|Diamètre nominal des accessoires
|DN 70 DN 50
|Niveau sonore (dB (A))
|75
|Classe de poussière du filtre principal
|M
|Surface filtrante – Filtre principal (m²)
|2,2
|Poids sans accessoire (kg)
|167
|Poids avec emballage (kg)
|167,8
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|1202 x 771 x 1470
Équipement
- Accessoires en standard: non