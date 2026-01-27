Détergent en profondeur SanitPro CA 10 C Eco, 1l

Concentré actif sous forme visqueuse, au parfum frais, pour le nettoyage manuel en profondeur des surfaces de sanitaires souillées. Développé avec une formule gel spéciale pour une meilleure adhérence sur les surfaces verticales, comme p. ex. dans les toilettes et les urinoirs.