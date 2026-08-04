Le parfumeur Kärcher dispose de quatre parfums aromatiques destinées à neutraliser les odeurs désagréables rapidement et efficacement dans l’habitacle des véhicules, telles que les odeurs de tabac froid. La sélection des parfums a été réalisée avec un grand soin de manière à répondre à toutes les attentes des clients. Aucun mélange de parfum n'est possible pendant l'utilisation de l'appareil. Le monnayeur électronique ainsi que la durée de fonctionnement peuvent être programmés et réglés simplement et rapidement selon vos besoins. La durée de fonctionnement peut être réglée en continu jusqu’à 7 minutes. Le monnayeur convient pour les pièces de monnaie et les jetons.