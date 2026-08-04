Parfumeur

Le parfumeur Kärcher permet de neutraliser sans effort et durablement les odeurs désagréables à l’intérieur des véhicules.

Le parfumeur Kärcher dispose de quatre parfums aromatiques destinées à neutraliser les odeurs désagréables rapidement et efficacement dans l’habitacle des véhicules, telles que les odeurs de tabac froid. La sélection des parfums a été réalisée avec un grand soin de manière à répondre à toutes les attentes des clients. Aucun mélange de parfum n'est possible pendant l'utilisation de l'appareil. Le monnayeur électronique ainsi que la durée de fonctionnement peuvent être programmés et réglés simplement et rapidement selon vos besoins. La durée de fonctionnement peut être réglée en continu jusqu’à 7 minutes. Le monnayeur convient pour les pièces de monnaie et les jetons.

Caractéristiques et avantages
Équipement complémentaire Parfumeur: Quatre parfums disponibles
Quatre parfums disponibles
Pas de mélange des parfums. Parfums aromatiques pour tous les goûts.
Équipement complémentaire Parfumeur: Contrôleur de pièces électronique﻿﻿﻿
Contrôleur de pièces électronique﻿﻿﻿
Programmation simple et individuelle. Possibilité d’utiliser de différents types de monnaies et jetons pour un seul monnayeur.
Équipement complémentaire Parfumeur: Durée de fonctionnement programmable
Durée de fonctionnement programmable
Réglage continu de la durée de fonctionnement jusqu’à 7 minutes. Adaptation individuelle en fonction des contraintes sur place.
Spécifications

Données techniques

Classe de protection IP44
Nombre de phases (Ph) 1
Tension (V) 230
Fréquence (Hz) 50
Puissance absorbée (kW) 0,3
Domaines d'utilisation
  • Parfumeur pour neutraliser les odeurs à l'intérieur des véhicules