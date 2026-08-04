Parfumeur
Le parfumeur Kärcher permet de neutraliser sans effort et durablement les odeurs désagréables à l’intérieur des véhicules.
Le parfumeur Kärcher dispose de quatre parfums aromatiques destinées à neutraliser les odeurs désagréables rapidement et efficacement dans l’habitacle des véhicules, telles que les odeurs de tabac froid. La sélection des parfums a été réalisée avec un grand soin de manière à répondre à toutes les attentes des clients. Aucun mélange de parfum n'est possible pendant l'utilisation de l'appareil. Le monnayeur électronique ainsi que la durée de fonctionnement peuvent être programmés et réglés simplement et rapidement selon vos besoins. La durée de fonctionnement peut être réglée en continu jusqu’à 7 minutes. Le monnayeur convient pour les pièces de monnaie et les jetons.
Caractéristiques et avantages
Quatre parfums disponiblesPas de mélange des parfums. Parfums aromatiques pour tous les goûts.
Contrôleur de pièces électroniqueProgrammation simple et individuelle. Possibilité d’utiliser de différents types de monnaies et jetons pour un seul monnayeur.
Durée de fonctionnement programmableRéglage continu de la durée de fonctionnement jusqu’à 7 minutes. Adaptation individuelle en fonction des contraintes sur place.
Spécifications
Données techniques
|Classe de protection
|IP44
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Tension (V)
|230
|Fréquence (Hz)
|50
|Puissance absorbée (kW)
|0,3
Domaines d'utilisation
- Parfumeur pour neutraliser les odeurs à l'intérieur des véhicules